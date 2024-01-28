الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يتعهد بالقضاء على النازية فى الذكرى الـ80 لحصار لينينجراد

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقضاء على النازية، وأعلن عزم بلاده التحقيق في الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق الشعب السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بوتين، السبت، خلال تدشين نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتهاء الحصار الذى فرضه الجيش الألماني على مدينة لينينجراد، وتعرف بـ"سان بطرسبورج" حاليا، إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين إن الظلم الذي تعرضت له لينينجراد لا مثيل له في التاريخ، وأوضح أن الأبحاث العلمية والتاريخية مكنت من الكشف عن ضحايا الحصار والجرائم النازية في المدينة، وأن تلك الجرائم قد تم توثيقها.

وخلال تدشين النصب التذكاري لضحايا الحصار الذي استمر 872 يوما بين عامي 1941 و1944 وأودى بحياة أكثر من 800 ألف شخص، بسبب المجاعة والأوبئة والقصف، قال بوتين إن "حصار لينينجراد كان قاسيا بشكل غير مسبوق".

وأضاف أن أهداف الألمان آنذاك كانت تتمثل في سرقة موارد الاتحاد السوفياتي والقضاء على شعبه، وأكد أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لوضع حد للنازية والقضاء عليها كليا.

وانتقد الرئيس الروسي الدول الأوروبية، التي قال إنها مصابة بـ"رهاب روسيا" وفق تعبيره، كما انتقد سجل دول البلطيق في مجال حقوق الإنسان.

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