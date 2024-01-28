بعد 3 أيام من فتح أبوابه للجمهور.. معرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون زائر

حقق معرض القاهرة الدُولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، رقما قياسيا جديدا، خلال ثلاثة أيام من فتح أبوابه للجمهور، حيث تجاوز عدد الزوار المليون زائر.

ومن جهتها؛ قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: “وصل عدد الزوار في اليوم الثالث إلى 404931 زائرًا”، مشيرة إلى أن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض مع انطلاق المعرض تمثل بداية مبشرة لها دلالتها الواضحة بأن هذه الدورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض، على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافي والفني الذي يقدمه المعرض للجمهور المصري، مواكبًا التطورات الحاصلة حولنا في المجالات المتعددة، مشيدة باهتمام الأسرة المصرية وحرصها على تلقي الزاد الثقافي، وإدراكها لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: “لقد وصل إجمالي الحضور لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في اليوم الثالث منذ فتح أبوابه للجمهور، 404931 زائرًا، ليتجاوز عدد الزوار خلال ثلاثة أيام من فتح المعرض أبوابه للجمهور المليون زائر، حيث وصل إجمالي عدد زائريه إلى 1,009,983 زائرًا”.

معرض الكتاب 2024

جدير بالذكر أن الدورة الحالية من معرض الكتاب تأتي تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما تشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل، وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب.

معرض القاهرة للكتاب 2024