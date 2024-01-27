السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يحيى خالد أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

يحيى خالد
يحيى خالد

اختارت اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد، المصري يحيي خالد ليتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم افريقيا التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

وذكر المركز الإعلامي للبطولة اليوم السبت أن يحيي خالد فاز بجائزة أفضل لاعب، فيما توج أحمد عادل بلقب الهداف، والغيني بيير رويينز، أفضل حارس مرمي، والمصري محمد سند، أفضل جناح أيمن، والمصري أحمد سيسا، أفضل جناح أيسر، ويحيي الدرع، أفضل ظهير أيسر، ولاعب الرأس الأخضر باولو مورينو أفصل لأعب دائرة، فيما فاز لاعب منتخب الجزائر مصطفى حاج صدوق بجائزة أفصل لاعب في الخط الخلفي.

وتوج المنتخب المصري بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، فيما جاء نظيره الجزائري ثانيا ثم المنتخب التونسي في المركز الثالث.

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مصر تتوج بأمم أفريقيا لليد على حساب الجزائر وتصعد لأولمبياد باريس 2024

احتفظ منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال للمرة الثالثة عل التوالي، وتوج بكأس البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه على الجزائر في المباراة النهائية.

وتغلب منتخب مصر 29 / 21 على منتخب الجزائر، اليوم السبت، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة.

وفرض المنتخب المصري هيمنته على اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 17 / 10، قبل أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني، ليتمكن من توسيع الفارق إلى 8 أهداف في نهاية اللقاء.

وبذلك، سيكون منتخب مصر هو ممثل القارة السمراء في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

في المقابل، بات يتعين على منتخب الجزائر لعب الملحق الأولمبي برفقة المنتخب التونسي، الذي حصل على المركز الثالث عقب فوزه على منتخب الرأس الأخضر في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، التي جرت بينهما في وقت سابق اليوم.

وصعدت منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر وغينيا، التي حصلت على المراكز الخمس الأول في كأس أمم أفريقيا لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج مطلع العام المقبل.

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