السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 2024.. كلمات تصدرت البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية في مختلف الدول، وشهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

موقع الدستور يقدم خدمة إخبارية يومية لمعرفة سعر الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 

وتؤثر تحركات اسعار الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 واصل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

اقرأ ايضا

سعر الذهب اليوم السبت 27-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم وما هي المصنعية 27-1-2024

 

خبراء اقتصاد لـ"الدستور": روشتة علاج أزمة الدولار تستوجب الاعتماد على التصنيع المحلي

سعر الدولار اليوم بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر 

كما شهدت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم السبت التعاملات المسائية

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم السبت 6-1-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 1-1-2024 مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟