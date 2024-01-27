سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024.. كلمات تصدرت البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية في مختلف الدول، وشهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

موقع الدستور يقدم خدمة إخبارية يومية لمعرفة سعر الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024، استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتؤثر تحركات اسعار الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 واصل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر

كما شهدت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع