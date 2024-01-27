أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

حبس المتهمين بالاتجار بالآيس والحشيش المخدر بالقاهرة

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 4 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 4٫600 كيلو جرام، كمية من مخدرى "الآيس، البودر، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالى "محلى وأجنبى"، ٢ ساعة، سيارتان "مستخدمتان فى الترويج للمواد المخدرة".