السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقطاع المياه عن 10 مناطق بمحافظة القاهرة.. الإثنين

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق، سيتم قطع المياه عن عدة مناطق.

وأوضحت شركة مياه القاهرة إلى أن الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1، 2" –مساكن المهمات – مساكن ايديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – ارض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 29-1-2024 وحتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. 

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

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