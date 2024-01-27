السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المحلة يضم يحيى زكريا الجناح الأيسر للمقاصة لمدة 4 سنوات ونصف

صفقة غزل المحلة الجديدة
صفقة غزل المحلة الجديدة

تعاقد غزل  المحلة مع اللاعب يحيى زكريا الجناح الأيسر لمصر المقاصة والمنتخب الأوليمبي البالغ من عمر ٢٢ عاما بعقد يمتد لمدة ٤ سنوات ونصف.

شهدت جلسة التوقيع تامر خليل - نائب رئيس النادي والمنسق العام وأحمد رمضان - مدير التعاقدات، وعمر سعد - مدير شئون اللاعبين.

واجتمع المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة النادي واللواء عمر رياض عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وتامر خليل المنسق العام لنادي غزل المحلة، مع محمد عبد العظيم (عظيمة) المستشار الفني السابق لنادي غزل المحلة.

تامر خليل عمر سعد - مدير شئون اللاعبين غزل المحله اللاعب يحيى زكريا الجناح الأيسر لمصر المقاصة

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