السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار أعمال تطوير عزبة خيرالله جنوب القاهرة (صور)

رئيس حي مصر القديمة
رئيس حي مصر القديمة خلال جولته

تابع اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة خيرالله طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأوضح رئيس الحي أنه جارٍ العمل على حل أي معوقات تقابل أعمال التطوير، وأكد أن بعض هذه الشوارع لم يتم رصفها منذ فترة، وأن عملية الرصف جاءت استجابة لمطالب الأهالي.

وأكد السعيد أن جميع الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارّة من المواطنين، واستعادة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع بنطاق الحي، وذلك ضمن ملف كامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتحقيقًا لرضا المواطنين بالتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءتها بنطاق الحي. 

وتأتي جميع الأعمال بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

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الخطة الاستثمارية عزبة خيرالله حي مصر القديمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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