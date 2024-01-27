السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لشاب حرق منزل والده في منشأة القناطر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخص بـ السجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سكب مادة تساعد على الاشتعال وحرق منزل والده، بسبب خلافات أسرية بينهما بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13905 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "ياسر"، 42 سنة، أنه في يوم 2 أكتوبر 2022، وضع النار عمدًا بمسكن والده المجني عليه "عبد الحميد. ع"، بأن قام بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" على أحد شرف المسكن وقام بإشعال عود ثقاب وورقة وإلقاءهم بمحل الواقعة مما تسبب في إضرام النيران وحدوث تلفيات.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "زجاجة بنزين" دون مسوغًا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية والحرفية.

محكمة جنايات جنوب الجيزة حرق منزل والده خلافات أسرية منشأة القناطر محافظة الجيزة القضية رقم

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