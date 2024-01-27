"المخدرات" تقود شخصًا للسجن المشدد 10 سنوات بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الاستروكس وتعاطي الحشيش بمنطقة المرج.

وبحسب حيثيات الحكم المحكمة، فإن المتهم ثبت إدانته بحيازة جوهر الاستروكس والحشيش المخدر بقصد الإتجار، وذلك لما ثبت من ضبطه بحوزته 37 قطعة من الحشيش المخدر.

وأشارت الحيثيات، إلى أن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الإستروكس وتعاطي الحشيش المخدر.

البداية قسم شرطة المرج، ألقى القبض علي المتهم ا.ع عاطل، حيث أنه أثناء مرور دورية أمنية وتفتيشه تبين العثور علي المواد المخدرة واعترف بترويج المواد المخدرة

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالى حصيلة إتجاره بالمواد المخدرة، وتحرر محضر رقم 13245 لسنة 2014م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتمت إحالة المتهم إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.