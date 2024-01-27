كيف غيَّرت الجهود المصرية الرأى العالمى تجاه القضية الفلسطينية؟

كشف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كيف غيرت الجهود المصرية، الرأي العام العالمي، تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القاهرة ستواصل كل الجهود التي قامت بها منذ اللحظة الأولى للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر لديها رؤية واضحة في هذا الاتجاه سواء في إدخال المساعدات الإنسانية أو حتى على المستوى السياسي، حيث نجحت مصر في أن يكون للدولة الفلسطينية ظهير سياسي، من خلال عقد "قمة القاهرة"، التي كانت أول التحركات الدبلوماسية الحثيثة والدءوبة.

وأضاف: "مصر كانت أول من دعا وحث إسرائيل لأن يكون هناك طريق جديد للسلام، باعتبار مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط، ومتمسكة بتلابيب السلام وتسعى بقوة أن يكون هناك نافذة تفضي إلى وقف إطلاق النار".

وأكد أن كل الجهود الدولية كانت تركز على الدولة المصرية باعتبارها العمود الفقري بالمنطقة العربية، والشرق الأوسط، وشاهدنا الزيارات المكوكية التي جاءت إلى القاهرة من رؤساء أو رؤساء حكومات، أو مسئولين أممين، ما يؤكد أن قمة القاهرة كانت هي اللبنة الرئيسية التي تم البناء عليها لصناعة رأي عام دولي.