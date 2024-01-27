السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف غيَّرت الجهود المصرية الرأى العالمى تجاه القضية الفلسطينية؟

غزة
غزة

كشف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كيف غيرت الجهود المصرية، الرأي العام العالمي، تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القاهرة ستواصل كل الجهود التي قامت بها منذ اللحظة الأولى للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر لديها رؤية واضحة في هذا الاتجاه سواء في إدخال المساعدات الإنسانية أو حتى على المستوى السياسي، حيث نجحت مصر في أن يكون للدولة الفلسطينية ظهير سياسي، من خلال عقد "قمة القاهرة"، التي كانت أول التحركات الدبلوماسية الحثيثة والدءوبة.

وأضاف: "مصر كانت أول من دعا وحث إسرائيل لأن يكون هناك طريق جديد للسلام، باعتبار مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط، ومتمسكة بتلابيب السلام وتسعى بقوة أن يكون هناك نافذة تفضي إلى وقف إطلاق النار".

 وأكد أن كل الجهود الدولية كانت تركز على الدولة المصرية باعتبارها العمود الفقري بالمنطقة العربية، والشرق الأوسط، وشاهدنا الزيارات المكوكية التي جاءت إلى القاهرة من رؤساء أو رؤساء حكومات، أو مسئولين أممين، ما يؤكد أن قمة القاهرة كانت هي اللبنة الرئيسية التي تم البناء عليها لصناعة رأي عام دولي.

الجهود المصرية الرأي العام العالمي القضية الفلسطينية غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثي بين مصر وقطر وأمريكا غدا

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟