السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. ختام بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث

منافسات البطولة بمسابقة
منافسات البطولة بمسابقة الفروسية

يسدل الستار اليوم السبت على منافسات بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري، وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في 2024.

تقام منافسات نهائي فردي السيدات والرجال ببطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث، بمشاركة 18 لاعبًا و 18 لاعبة ، وذلك من خلال تأهلهم من تصفيات الدور قبل النهائي من البطولة ، وحسب نظام البطولة يتأهل أول 9 لاعبيـن وأول 9 لاعبات من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور النهائي.


وانطلقت صباح اليوم منافسات نهائي فردي السيدات والرجال، ويمثل منتخب مصر، بمنافسات نهائي فردي السيدات 3 لاعبات هن هايدي عادل ، ملك إسماعيل، وأميرة قنديل ، بينما يمثل منتخب مصر، بمنافسات نهائي فردي الرجال 5 لاعبين هم : اسلام حامد ، محمد الجندي ، عمر وائل ، معتز وائل ، محمد شريف.


وبدأت منافسات البطولة بمسابقة الفروسية ، يليها منافسات النقاط الإضافية للسلاح، وتنطلق بعدها منافسات السباحة، يتبعها مسابقة الليزر رن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ثم توزيع الميداليات على الفائزين.

وخاضت مصر منافسات البطولة ب 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبات و6 لاعبين، واللاعبات هن: سلمي ايمن ، هايدي عادل ، ملك اسماعيل ، اميرة قنديل ، زينه عامر ، فريده ابو هاشم.
واللاعبون هم: اسلام حامد ، محمد الجندي ، معتز وائل ، عمر وائل ، محمد شريف ، نور الدين كريم.

واستحدث الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بطولات التحدي لتكون فرص للاعبين لحصد نقاط إضافية في التصنيف الأولمبي، حيث تعد بطولات التحدي الأربعة ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ويحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه ، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات ال 80 نقطة.

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