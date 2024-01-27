هذه الأطعمة تجنبك التوتر والقلق

يؤثر التوتر وخاصة التوتر المزمن، بشكل كبير على صحتك ويمكن أن يضر بصحتك بعدة طرق، مثل زيادة خطر الإصابة بحالات طبية مثل أمراض القلب، على الرغم من أنه من المستحيل تجنب جميع الضغوطات، إلا أن تقليل التوتر في حياتك ودعم قدرة جسمك على التعامل مع التوتر وتنظيمه يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا نحو تحسين صحتك العقلية والجسدية.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والتراوت والسردين، على نسبة عالية من المركبات التي تخفف التوتر مثل دهون أوميجا 3 وإل-تريبتوفان وإل-تيروزين وفيتامين د، وإل-تريبتوفان وإل-تيروزين عبارة عن أحماض أمينية مركزة في الأسماك الدهنية الضرورية لإنتاج الناقلات العصبية المنظمة للمزاج، الدوبامين والسيروتونين ، وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالتريبتوفان والأحماض الأمينية الأخرى مثل L-tyrosine قد يكون لها تأثير مفيد على الصحة العقلية وقد تساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.

قد يكون لدهون أوميغا 3 الموجودة في الأسماك الدهنية أيضًا خصائص تخفف التوتر، قد تساعد أوميغا 3 في تقليل التوتر والقلق عن طريق تقليل الالتهاب والتأثير على مناطق الدماغ المشاركة في الاستجابة للتوتر وتنظيم المزاج، والأكثر من ذلك، تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 ترتبط بتحسن الحالة المزاجية وانخفاض مستويات القلق والاكتئاب.

الفول والعدس

تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالبقوليات، مثل الفول والعدس، بعدد من الفوائد الصحية، بدءًا من تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى تحسين الحالة المزاجية تحتوي الفاصوليا والعدس على العديد من العناصر الغذائية المشاركة في تنظيم المزاج والاستجابة للتوتر، بما في ذلك الأحماض الأمينية مثل L-tryptophan والمعادن مثل المغنيسيوم، وأشار الباحثون إلى أن البقوليات غنية بالألياف ومضادات الأكسدة مثل البوليفينول والكاروتينات، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم، تشير الدراسات إلى أن التوتر يمكن أن ينشط الاستجابات الالتهابية في الجسم وأن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من التوتر والقلق يميلون إلى أن يكون لديهم مستويات أعلى من الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

التوت

التوت غني بالمركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تشارك في الوظيفة الإدراكية وتنظيم المزاج والاستجابة للتوتر، ارتبط تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات، بما في ذلك التوت، بانخفاض مستوى التوتر، وجدت دراسة أجريت عام 2022 أنه، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل كمية من الفاكهة، كان المشاركون الذين تناولوا أعلى كمية من الفاكهة لديهم احتمالات أقل لقلة الفرح والقلق والتوتر بنسبة 16% و25% و27% على التوالي.