السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم السبت

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت  الحالة المرورية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت 27 يناير 2024، سيولة نسبية، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

وانتظمت الحالة المرورية في الشوارع والطرق الرئيسية والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة سيولة مرورية، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

كما شهدت محافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية كذلك في مدينة 6 أكتوبر، وبخاصة في الأحياء وشارع المحور المركزي، فيما شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات؛ بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وخصصت  الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

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