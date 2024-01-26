ضيوف الصالون الثقافي: المثقف يجب أن يكون طاقة نور واستشراق للمستقبل

ناقش الصالون الثقافي في ثاني أيام الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قضية الثقافة العربية واستشراف المستقبل، بحضور الدكتور خالد بلقاسم من المغرب والدكتور علي بن تميم من المغرب، والدكتور عبدالله المطيري من السعودية، والدكتور محمد شوقي الزين من الجزائر، وأدار اللقاء الدكتور أنور مغيث.

ووجه ضيوف الصالون، الشكر لإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 على مناقشة هذا الموضوع الهام المتعلق بمستقبل الثقافة العربية وتأثيرها على الأجيال المقبلة.

وبدايًة، تحدث الدكتور محمد شوقي زين، عن الثقافة العربية باعتبارها أفق واسع يجب أن نتأمله جيدًا، مؤكدا أن كل ما نقوم به في الحاضر هو مستقبل مُهيئ، لذا فإن الماضي يخص الذاكرة والحاضر مرتبط بالفعل، أما المستقبل فهو يخص الخيال.

وأشار إلي أن هناك صعوبة في تخيل المستقبل، ولكن يمكن أن نضعه كمشاريع تبقى دائما في عداد الإمكان بحكم أن المستقبل الذي لم يحدث بعد يعد لا متوقع، ويمكن النظر له كاستراتيجية.

وتابع: يمكن أن نتاقلم مع هذه التغيرات مثل الأوبئة كما شاهدنا كورونا، دخل في عداد اللامتوقع وذلك في كافة المجالات الثقافية، لافتا إلي أنه رغم مرور الدول العربية بتحديات في الوقت الراهن إلا أنها لا تزال تنظر للمستقبل وتهتم به.

فيما شدد الدكتور خالد بلقاسم، على أن المستقبل ليس قادم من الحاضر فقط، بل من الماضي أيضا، كي نجعل المستقبل منير للماضي ومولد لما ينطوي عليه هذا الماضي من ترتيب معين.

وأكد أن الحديث عن الثقافة العربية يستدعي منا خطاب متماسك يسعى للبناء والتحليل الثقافي، وضرورة الاهتمام بتاريخ البحث عن المعني وهو مسار ثقافي وحضاري له تأثير.

وأضاف: بالنسبة للظاهرة الثقافية، هناك مواقع عديدة لتأمل الموضوع منها أفق الثقافة العربية اليوم ومستقبلها، مشيرا إلي أنه اختار قوة واحدة وهي مسألة الفقد.

وقسم الحديث عن الثقافة العربية التحديات التي تواجهها إلى ثلاثة عناصر منها: العنصر الأول الذي يسلط الضوء على التنامي في اللا معني، وخطورة البلاها ووصفه بـ"تفكير اللافكر"، والعنصر الثاني عن ما صنعه الإعلام من مصطلح خبير، ويؤدي لإنتاج خطاب وهمي.

أما الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، فاستهل حديثه بالإشارة إلي معاهدة الشرف والاستقلال التي وقعتها مصر في عام 1936، مشيرا إلي أن حديث المصريين عن الثقافة قديم ومهم، وبدأ حديثهم بشكل كبير عن المستقبل والثقافة.

وأشار إلي أن كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" لطه حسين، فكَّر في فكرة الينابيع لتكون مستقبل الثقافة، كما تحدث عن التعليم والتنمية لكنه في الوقت نفسه حاول أن يعرف الثقافة، فهي مصطلح نستخدمه يوميًا، لكن حين نفكر في هذا المرادف نجده صعب الحديث عنه، هل هي الثقافة العربية أم المستَقبِل؟.

وأضاف: متفائل بمستقبل الثقافة العربية، لأنها تعلمني القيم النبيلة والانفتاح والحوار، وبدون الثقافة العربية لا نستطيع الذهاب للمستقبل".

وأكد أن الثقافة العربية ستواجه تحديات في المستقبل، ولكن الدور الذي تقوم به المؤسسات العربية كبير جدا وقادرة على التصدي لهذه التحديات، لافتا إلي أن ما يحتاجه المصري من إرث ثقافي يختلف عن الإماراتي والمغربي والسعودي والجزائري وهكذا.

وأوضح أن الثقافة العربية قوية بما يكفي وقادرة على أن تصمد لأن وعائها كبير وقادرة على البقاء، وهناك سؤال يراودني عن ما الذي نفعله في المستقبل من أجل الثقافة العربية؟ وأرى أنه يجب أن تظهر كثير من المشروعات والمبادرات التي تحفز على القراءة، ولدينا جهود في مركز أبو ظبي للغة العربية بتشجيع من القيادة بضرورة استلهام والاحتفال بالثقافة العربية، لأن التحدي ليس أمامنا نحن بل الأجيال المقبلة.

وقال عبدالله المطيري من السعودية، إن عنوان الندوة يمثل أفقا مشتركا أو أرضية مشتركة للمداخلات التي تقدم ضمنها. أحيانا تكون هذه الأرضية مألوفة للكاتب وبالتالي قد يرحب بها باعتبار مألوفيتها أو قد يرفضها لذات السبب.

وأضاف: قد تكون أرضا بكرا وهو ما قد يجعل الكاتب يرفضها راحما ذاته من تكبد عناء المشقة أو قد يقبلها طلبا للمغامرة. أنا من النوع الأخير فالعهد طويل بيني وبين قضايا وأدوار الثقافة وفي طول العهد هذه رحابة أستعين بها للحديث معكم اليوم.

وتابع، من المهام المتوقعة عادة من المثقف أن يتنبأ بالمستقبل وأن يخبر الناس العامة بما سيقع. أي أن يكون نبيّا أو كائنا لا تحدّه حدود الزمن. أي ألا يكون محصورا بما يقوله الماضي والحاضر بل أن يقول عن المستقبل الذي لم يأتي بعد. يلام المثقفون عادة حيث تقع الكوارث والأحداث الكبرى باعتبار أنهم لم ينبهوا الناس لها. هذا القول عن المستقبل قد يأخذ بعدا تفاؤليا فيسمى يوتوبيا وقد يكون العكس فيكون دستوبيا. انعكاس للموقف الإنساني الأول بين التفاؤل والتشاؤم. أطروحات اليوتوبيا سواء كانت دينية أم علمانية تعمل مباشرة على القول عن المستقبل.



واستطرد: نتذكر هنا أن كلمة يوتوبيا المتداولة اليوم تأتي من الجذر اليوناني Outopos "المدينة الفاضلة" والمركبة داخليا من ou والتي تعني (لا) وtopos والتي تعني (مكان). لتصبح لا مكان. متعلقة بالزمن وحده. والأديان تخبر الناس بما سيحدث في المستقبل والهيجلية والماركسية كذلك تخبرنا عن حركة التاريخ والمراحل التي سيمر بها.

وأشار إلي أن عنوان الأمسية يقترح علاقة مختلفة، على الأقل لغويا، بين الثقافة وبالتالي المثقف مع المستقبل.. علاقة تبدو مغايرة لعلاقة المعرفة والتنبؤ وهي علاقة الاستشراف.. والكلمات كما تعلمون نوافذ على وجود الإنسان. من البداية تباشرنا كلمة الشرف الكامنة في الاستشراف.

وواصل: "في العامية السعودية يقال الاستشراف بمعنى ادعاء الشرف ولو بلا حق.. الشرف ذاته يعني الرفعة والعلوّ ولهذا نجد الشرف متعاليا transcendent ومفارقا للعادي هذه المفارقة التي تجعل منه لا يخضع لحسابات البيع والشراء مثلا.. لذا يبني الناس دلالاتهم القيمية على إخراج المعاني المتصلة بالشرف من تداولية السوق بحيث لا تخضع لحسابات المنطق المادي والتبادلية الكامنة فيه.

واختتم: هنا يبدو معنى كامن في الاستشراف يتجاوز به ما هو معتاد وسببي إلى ما هو مفارق، في كل استشراف للمستقبل قفزة في الهواء. تجاوز لتتابعية الاستنتاج المترابط بين مقدماته ونتائجه إلى قول زماني محض. قول بلا مكان.