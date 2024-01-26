3 مصابين في حادثين متفرقين بأكتوبر

أصيب شخصان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا يفيد بانقلاب دراجة نارية على طريق مول مصر ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة كل من: "يونان.ع “، و”هناء.ص"، وتم نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخص بمنطقة أكتوبر

وأصيب شخص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر انقلاب دراجة نارية بمنطقة الحي العاشر بالجيزة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا يفيد بوقوع حادث بمنطقة الحي العاشر ووجود مصاب بالطريق، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة شخص وتم نقله إلى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.