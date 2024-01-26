وسيم السيسى لـ"الشاهد": يوجد فرق بين الولاء والانتماء للوطن

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن هناك فرقًا بين الانتماء والولاء، مؤكدًا أن الانتماء بأن الكل ولد في مصر، ولكن الولاء يختلف فنجد شخص يقول إن الوطن ماهو إلا حفنة من تراب، وآخر يضحي بنفسه من أجل الوطن.

وأضاف “السيسي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى يحب الشخص بلده فإن بلده يجب أن تحبه، مشيرًا إلى أنه كان هناك ولد يدعى "توماسي"، وهو بريطاني الجنسية قبض عليه خلال تهريب المخدرات بتركيا وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وأشار إلى أن سفير بريطانيا زاره بالسجن، وإدوارد هيث رئيس وزراء بريطانيا وقتها طلب أن يؤدي الفتى العقوبة في إنجلترا ولكن تركيا رفضت، ووقتها وصفتها الديلي ميل بالعنجهية، موضحًا أن مدرسة جمعت لهذا المسجون 300 جنيه للغرامة ووصله من 200 إلى 300 خطاب فلم يستطع الرد عليها جميعًا.

وتابع، أن هذا المسجون أرسل خطابًا للديلي ميل قال فيه: "أعزائي جميع الشعب البريطاني الذي ليس هناك مثله إني على استعداد ان اسفك دمي من أجلك"، فالدولة انتمت له فبادلها نفس الشعور.

وأكد انه خلال محاضراته بأكاديمية ناصر وأكاديمية الشرطة دائمًا يؤكد خلالها: "اجعل المواطن يخرج من عندك وهو يحب بلده لأنه عندما يدخل لديك وتجرح كرامته فإنه سينقم على البلد وعليك".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود