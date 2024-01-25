غياب مصرى عن التشكيل الأفضل فى دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن التشكيل الأفضل لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية والذي لم يشهد تواجد أي لاعب من منتخب مصر على الرغم من تألق بعض الأسماء خلال المواجهات الثلاثة الماضية.

وشهد التشكيل تواجد 4 لاعبين من منتخب المغرب، وهم كل من «أشرف حكيمي وسفيان أمرابط وأوناحي ونايف أكراد».

كما تواجد هداف النسخة الحالية، إميليو نسوي مهاجم منتخب غينيا الإستوائية.

وجاء التشكيل المثالي لدور المجموعات على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو ( غينيا الإستوائية )

خط الدفاع: نايف أكراد ( منتخب المغرب ) - خاليدو كوليبالي ( منتخب السنغال ) - أشرف حكيمي ( منتخب المغرب ) - ماسوكو ( منتخب الكونغو الديمقراطية ).

خط الوسط: لامين كامارا ( منتخب السنغال ) - سفيان أمرابط ( منتخب المغرب ) - عز الدين أوناحي ( منتخب المغرب )

خط الهجوم: إسماعيلا سار ( منتخب السنغال ) - جليسون دالا ( منتخب أنجولا ) - إميليو إنسوي ( منتخب غينيا الإستوائية ).

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