الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 5 أشخاص للجنايات بتهمة اختطاف طالب واحتجازه داخل سنتر تعليمي بالبدرشين

محكمة
محكمة

أحالت جهات التحقيق، 5 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات في واقعة استدراج وخطف طالب، واحتجازه داخل سنتر تعليمي بالبدرشين، والتعدي عليه وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وكشف في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة  أن المتهمين "إكرامي. س"، و"عبد الواحد.ع"، و"باسم. ع"، و"عزت. ش"، و"سها.ع"، هاربين، اتفقوا على خطف "خالد ه"وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وأضاف قرار الإحالة أنه حال سير المجني عليه بالطريق العام، اشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما خطف الأول واشترك الباقي معه بالإكراه يوسف مصطفى بأن اتفقوا على خطفه واعدوا مخططًا لذلك وتنفيذا له قام الأول باستيقافه مشهرا بوجهه سلاح أبيض سكين مهدده فاصطحبه إلى سطح العقار محل الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

واحتجز المتهمون "خالد ه"، و"يوسف م"، عقب ارتكابهم التهمتين السابقين أعلى سطح العقار محل الواقعة دون أمر أحد الحكام المختصين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك مصحوبا بتعذيب بدني، بأن كبلو أيديهما وأرجلهما، وتعدوا عليهما بالضرب بالأيدي وباستخدام أدوات عصى، خرطوم على النحو الميين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بالإكراه، بأن اشهروا بوجههم أسلحة بيضاء مهديين إياهم مقيدين من حريتهما مكبلين إياهما، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على منقولاتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكرهوا المجني عليه "خالد ه"، بالقوة والتهديد على الجسم لتوقيع عدد خمسة سندات دين حال ارتكابهم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما خالد هاني، ويوسف مصطفى بأن التقطوا بإحدى الأجهزة هاتف خلوي مقطع مرئي في مكان خاص دون رضائهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

5 أشخاص للمحاكمة امام الجنايات ستدراج وخطف طالب سنتر تعليمي إجباره على توقيع إيصالات أمانة حوادث حوادث الدستور أمر الإحالة النيابة العامة

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

منى زكي لـ"الدستور": "رحلة 404" يحمل معاني فلسفية وعارفة "أم أنانية" (حوار)

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. خطة حكومية لتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة