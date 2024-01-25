إحالة 5 أشخاص للجنايات بتهمة اختطاف طالب واحتجازه داخل سنتر تعليمي بالبدرشين

أحالت جهات التحقيق، 5 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات في واقعة استدراج وخطف طالب، واحتجازه داخل سنتر تعليمي بالبدرشين، والتعدي عليه وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وكشف في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين "إكرامي. س"، و"عبد الواحد.ع"، و"باسم. ع"، و"عزت. ش"، و"سها.ع"، هاربين، اتفقوا على خطف "خالد ه"وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة.

وأضاف قرار الإحالة أنه حال سير المجني عليه بالطريق العام، اشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما خطف الأول واشترك الباقي معه بالإكراه يوسف مصطفى بأن اتفقوا على خطفه واعدوا مخططًا لذلك وتنفيذا له قام الأول باستيقافه مشهرا بوجهه سلاح أبيض سكين مهدده فاصطحبه إلى سطح العقار محل الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

واحتجز المتهمون "خالد ه"، و"يوسف م"، عقب ارتكابهم التهمتين السابقين أعلى سطح العقار محل الواقعة دون أمر أحد الحكام المختصين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان ذلك مصحوبا بتعذيب بدني، بأن كبلو أيديهما وأرجلهما، وتعدوا عليهما بالضرب بالأيدي وباستخدام أدوات عصى، خرطوم على النحو الميين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بالإكراه، بأن اشهروا بوجههم أسلحة بيضاء مهديين إياهم مقيدين من حريتهما مكبلين إياهما، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء على منقولاتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكرهوا المجني عليه "خالد ه"، بالقوة والتهديد على الجسم لتوقيع عدد خمسة سندات دين حال ارتكابهم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما خالد هاني، ويوسف مصطفى بأن التقطوا بإحدى الأجهزة هاتف خلوي مقطع مرئي في مكان خاص دون رضائهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.