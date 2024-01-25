غدًا.. أثر تجديد الخطاب الدينى والاحتفال بمئوية ميلاد فؤاد المهندس بمعرض الكتاب

تقام غدًا الجمعة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال اليوم الثاني لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـــ 55، والذي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وتقام في القاعة الرئيسية (قاعة سليم حسن) في الساعة 1:30 ظهرًا ندوة "الخروج إلى النور..الحضارة" مصر فجر الحضارة بحضور جيهان ذكي وفايزة هيكل وفي الساعة 3:30 ظهرًا، سيتم إطلاق مشروع "ديوان الشعر المصري"، بحضور أحمد بهي الدين، وأحمــد الشهاوي، ومحمد عمر ومنير فوزي، وفي الساعة 5:30 مساء ندوة "الشيخ محمد بخيـت المطيعـي مفتي مصر الأسبق..أثره في تجديد الخطاب الديني" بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ويقام اللقاء الفكري في الـــ 7:30 مساء تحت عنوان "الثقافة الصحية والمجتمع" بحضور أحمد عبدالعاطي.

وفي القاعة الدولية، تقام في الساعة 1:30 ظهرًا ندوة "مبدعون وجوائز" بحضور حسن طلب وعائشة السيفي (سلطنة عمان)، وفي الساعة 2:45 عصرا تستضيف القاعة مناقشة مسيرة روائية بسنيـــك مصطـافج (ألبانيــــا)، وفي الساعة الــ6 مساء تقام ندوة "حضور المكان وأثره في روايات زهران القاسمي" بحضور زهران القاسمي (سلطنة عمان).

وتعقد بقاعة الصالون الثقافي الساعة 1:30 ظهرًا، ندوة حول آليات الدمج بين التوعية والإتاحة، بحضور إيمان كريم (المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة)، وفي الساعة الــ 3:30 عصرًا، تقام ندوة بعنوان "يحيى حقي"، بحضور خيري دومة، علاء خالد - منتصر القفاش ويسري عبدالله، وفي الساعة الــ 5:30 مساء، تقام ندوة الثقافة العربية واستشراف المستقبل، بحضور خالد بلقاسم (المغرب)، وعبد الله المطيري (السعودية)، علي بن تميم (الإمارات)، ومحمد شوقي الزين (الجزائر)، وفي الساعة 7:30 مساء، وفي ظل الاحتفال بمئويات الشخصيات المصرية، تقام ندوة مئوية ميلاد الفنان فؤاد المهندس بحضور عادل معاطي- عصام زكريا- د. عمرو دوارة- محمد المهندس- يحيى فكري.

إمام التفكير.. زيارة جديدة لنصر حامد أبوزيد بحضور محمد الباز

وتنطلق فعاليات قاعة فكر وإبداع في الساعة 1:30 ظهرا بندوة "إمام التفكير..زيارة جديدة لنصر حامد أبوزيد، بحضور محمد الباز ويناقشه محمد شعري - د. محمد عفيفي، وفي الساعة 3:30 عصرًا تتم مناقشة كتاب "فنجان قهوة بـ 7 جنيه" صفاء عبدالمنعم، ويناقشه: أسامة ريان- زكريا صبح - عبري العطار يختتم اليوم في الساعة 7 مساء بمناقشة كتاب ماريو وأبو العباس لريم بسيوني ويناقشه سعيد الوكيل.

أما في برنامج المؤسسات الثقافية المصرية، وفي الساعة 1:30 ظهرًا، يتم تناول موضوع استثمر صح (أحمد الشيخ) رئيس مجلس إدارة هيئة البورصة المصرية (تعليقات مجموعة من رؤساء مجالس إدارة الشركات).

كما يستضيف المعرض عرض الليلة الكبيرة، والتي يقدمها مسرح العرائس وكذلك عروض الأراجوز وفنون التنورة التراثية، وكورال مركز تنمية المواهب.

ويقام المعرض تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة 70 دولة من مختلف أنحاء العالم و1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي.