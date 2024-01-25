مسابقات وورش عمل.. وزارة البيئة تستعرض أهم فعاليات جناحها بمعرض الكتاب

تشارك وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة فى الدورة الـ 55 من معرض الكتاب 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 وحتى 6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، حيث تحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، كما وقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على عالم المصريات الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

ياسمين فؤاد: مسابقات بيئية وتلوين وورش عمل فنية حول إعادة استخدام وتدوير المخلفات

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن جناح وزارة البيئة هذا العام يشهد مجموعة من الفعاليات من خلال فريق التوعية البيئية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، تشمل عرض أنشطة وإنجازات وزارة البيئة وجهازيها (شئون البيئة والمخلفات) كذلك مشروعات الوزارة المختلفة، ومنها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بهدف توعية المترددين علي جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة علي الساحة العالمية والمحلية.

وزيرة البيئة تدعو الجماهير لزيارة جناح الوزارة بمعرض الكتاب

وأضافت فؤاد أنه سيتم أيضًا المشاركة بمجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة من مسابقات بيئية وتلوين وورش عمل فنية حول إعادة استخدام وتدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية، بالإضافة إلى ورش العمل الثقافية، التي ستتناول شرحا لدور الشباب والأطفال في الحفاظ علي البيئة للمترددين علي المعرض، وكذلك فتح حوار مفتوح معهم.

وشرح لدور الوزارة والقطاعات المختلفة، كما سيتم تقديم عروض العرائس بذرة وميما، والتى تميز جناح وزارة البيئة هذا العام، وسيتم توزيع الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالموضوعات البيئية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم أنشطة متنوعة لذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجهات لتوحيد الجهود ومن أبرزها وزارة الثقافة والمركز القومى للإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية.

وتتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد بالدعوة للجماهير من مختلف فئات المجتمع إلى زيارة جناح الوزارة بالمعرض للاستفادة مما تقدمه الوزارة من أنشطة، من منطلق السعى لدمج الجيل الحالي في المنظومة البيئية، وإشراكه في العمل علي تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 وكذا ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي الموارد المتاحة والتوعية بقضايا البيئة.

وأشارت إلى أن المحور البيئي والتوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة يعد من أحد المحاور المهمة لما يعانيه المجتمع الدولي من قضايا عالمية، والتى من أبرزها صون التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والسعى للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة فى سبل عيش مستدامة.