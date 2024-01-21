الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة البيئة تبحث مع مستثمر الاشتراطات المطلوبة لإنشاء مصنع لإنتاج البسكويت

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت  وزيرة البيئة،  الدكتورة ياسمين فؤاد، الحرص على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، كما تعمل على إزالة أي عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة، اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كريازي ريمون كريازي، وعضو مجلس الإدارة كاترين ريمون؛ لبحث كيفية الحصول على الموافقات البيئية للاستثمار في مجال صناعة المواد الغذائية (صناعة البسكويت)، ومناقشة الاشتراطات البيئية اللازمة الخاصة بعملية إنشاء مصنع لإنتاج البسكويت، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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إجراءات الحصول على الموافقات البيئية 


وأوضحت الوزيرة إجراءات الحصول على الموافقات البيئية من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تتم هذه الموافقة البيئية بناء على تقييم دراسة الأثر البيئي التي تتم عن طريق أحد الاستشاريين المعتمدين لدى وزارة البيئة.
ونوهت إلى إصدار وزارة البيئة الموافقة البيئية بعد مراعاة تنفيذ الاشتراطات اللازمة أثناء إنشاء المنشأة الصناعية.
واستعرضت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، الجهود التي قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئي للمشروعات، والخطوات التي تمر بها، تستغرق وفقًا للقانون حوالي 30 يومًا حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من قبل الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 أيام بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكتروني عن طريق ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية؛ حيث تتم مراجعة البيانات.
وأشارت إلى أنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دوري لاستكمال كل البيانات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي تسهيلًا على المستثمر.
وتابعت: أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد، وتم وضع اشتراطات خاصة، لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات، ويتم تنفيذها دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية، ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، والتي سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.

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