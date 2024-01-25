الخميس 25 يناير 2024
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مصر

2030 عام الطفرة فى المواليد

التخطيط: نصل لـ130 مليون نسمة خلال 6 سنوات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

حذرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من تأثير استمرار ارتفاع معدل الزيادة السكانية الذى يهدد بوصول عدد سكان مصر إلى 130 مليون نسمة عام 2030، ما يشكل ضغطًا هائلًا على موارد الدولة، وأهمها نصيب الفرد من المياه.

معدلات الزيادة السكانية

وأشارت الوزارة، فى تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع نسبة الشريحة العمرية التى تبلغ أقل من عام إلى 9 سنوات، ومن ثم المقبلة على سن الزواج والإنجاب خلال الفترة من عام 2030 حتى عام 2042، ما قد تنتج عنه طفرة فى المواليد بداية من عام 2030 حال عدم التعامل مع المشكلة السكانية بشكل جاد واستباقي.

وأكدت أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، ما يسهم بقوة فى زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام، خاصة فى التعليم والصحة، ومن ثم قدرة أعلى على تحسين الخصائص السكانية، وكذلك تحقيق زيادة مهمة فى مستويات دخول الأفراد، وقد بدأ بالفعل تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنمية الأسرة 2021 /2022 – 2023 /2024.

وسائل تنظيم الأسرة

وأوضح التقرير أن الخطة التنفيذية للمشروع تشمل بعدين رئيسيين هما: ضبط النمو السكانى، والارتقاء بخصائص السكان فى التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادى والثقافة، وتركز الخطة على خمسة محاور هى: التمكين الاقتصادى للسيدات بتنفيذ حزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخل الخدمى لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمي لرفع وعى المواطن المصرى بالقضية السكانية، والتحول الرقمى للوصول الذكي إلى الفئات المستهدفة، والتدخل التشريعى لوضع إطار حاكم لسياسات التعامل مع القضية السكانية.

عدد السكان فى الداخل

كان عدد السكان داخل مصر بلغ 105.952 مليون نسمة، اليوم الخميس، ليقترب من تحقيق المليون السادس بعد المائة خلال شهر فبراير المقبل، وهو أول مليون يتم تسجيله خلال العام الجاري 2024، وتستحوذ محافظات القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة، الجيزة، والقليوبية، على الشريحة الأكبر من عدد السكان، بحوالي ربع إجمالي عدد السكان داخل مصر.

وتأتي محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بأكبر عدد للسكان بنحو 10.303 مليون نسمة، يليها محافظة الجيزة بعدد 9.581 مليون نسمة، ومحافظة الشرقية 7.965 مليون نسمة، ومحافظة الدقهلية 7.091 مليون نسمة، ومحافظة القليوبية 6.176 مليون نسمة.

وزارة التخطيط الزيادة السكانية عدد سكان مصر النمو السكاني الإنجاب

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