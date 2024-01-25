طرق بسيطة للتخلص من حب الشباب.. تعرف عليها

يظهر حب الشباب والبثور على الجبين في البداية مثل البثور العادية، ويحدث هذا عادة عند انسداد الغدد الصغيرة الموجودة تحت الجلد. تظهر هذه البثور أو حب الشباب بشكل رئيسي على الجبهة، على الرغم من إمكانية ظهورها في أي جزء من الجسم. عادةً ما تنتج بثور الجبين هذه عن سوء النظافة وعدم التوازن الهرموني والإجهاد والعديد من العوامل الأخرى. يمكن أن تلعب الجينات أيضًا دورًا مهمًا جدًا في ظهور حب الشباب على الجبهة.

علاقة البثور بفصل الشتاء

يشهد فصل الشتاء زيادة في ظهور بثور الجبين. الكثير من هذا يجب إلقاء اللوم فيه على عدم غسل الشعر بشكل متكرر. يجلب الشتاء مشاكل مثل القشرة. قد تسقط رقائق القشرة الصغيرة هذه على الجبهة وتنشر الجراثيم وتسبب انسداد المسام، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور البثور وحب الشباب على الجبهة.

أسباب ظهور حب الشباب

يحدث حب الشباب على الجبهة أيضًا بسبب انسداد مسام الجلد بالزيت، ثم يختلط مع خلايا الجلد الميتة والبكتيريا، ويصبح ملتهبًا، تمامًا مثل حب الشباب في أي مكان آخر على الوجه أو الجسم. الأسباب الرئيسية لزيادة إنتاج النفط هي الوراثة والهرمونات. عادة ما تؤدي هذه الهرمونات إلى زيادة إنتاج الجسم للزيوت، مما قد يؤدي إلى نمو البكتيريا والتهاب الجبهة. عوامل أخرى مثل عادات الأكل، البيئة، لمس الجبهة، أو عدم غسل غطاء الوسادة بشكل كافٍ يمكن أن تؤدي أيضًا إلى احتجاز العرق والدهون على الجبهة، مما يتسبب في ظهور هذه الحبوب.

علاج حب الشباب

بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، قد يكون زيت شجرة الشاي قادرًا على المساعدة في محاربة الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب حب الشباب. باستخدام قطعة قطن، ضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي المخفف بزيت ناقل (مثل زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند) على المنطقة المصابة. تكثر مضادات الأكسدة والصفات المضادة للالتهابات في الشاي الأخضر.

اصنعي كوبًا من الشاي الأخضر واتركيه يبرد واستخدمي كرة قطنية لوضعه على جبهتك أو استخدميه كمنظف لطيف للوجه. يمتلك الكركم صفات مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات. يُمزج مسحوق الكركم مع العسل أو الماء للحصول على عجينة. بعد وضع العجينة على المنطقة المصابة وتركها لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة، اشطفها.