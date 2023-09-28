الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما هو تأثير التوقف عن تناول حبوب منع الحمل على الصحة العقلية؟

حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل

تعد حبوب منع الحمل وسيلة شائعة لمنع الحمل في النساء وتستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، هناك بعض النساء اللاتي يقررن التوقف عن تناول حبوب منع الحمل بسبب عدة أسباب، مثل رغبتهن في الحمل، أو الاكتشاف الحديث لتأثيرات جانبية غير مرغوب فيها، أو بسبب انتهاء فترة الاستخدام المقررة. 

وعلى الرغم من أن التوقف عن تناول حبوب منع الحمل قد يكون قرارًا شخصيًا، إلا أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية للنساء، حيث أشارت الأبحاث إلى أن وسائل منع الحمل الهرمونية، وخاصة موانع الحمل الفموية، يمكن أن تزيد من خطر إصابة النساء بالاكتئاب والأفكار الانتحارية، وفقًا لما ذكره موقع " news-medical" الطبي.

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تعتبر حبوب منع الحمل شكلًا شائعًا للعلاج الهرموني، حيث تحتوي على مجموعة من الهرمونات التي تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتثبيت مستويات الهرمونات في الجسم، فعندما يتم إيقاف تناول هذه الحبوب، فإن الجسم يبدأ في التعامل مع تغييرات هرمونية جديدة، وهو ما يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية للنساء.

ما هو تأثير التوقف عن تناول حبوب منع الحمل؟

أكد الخبراء، أن تأثير التوقف عن تناول حبوب منع الحمل على الصحة العقلية قد يظهر على عدة مستويات، وقد يعاني بعض النساء من آثار جسدية، مثل التعب والصداع والغثيان وألم الثدي، وهذه الأعراض قد تؤثر سلبًا على الحالة المزاجية للمرأة. 

وقد لا يكون لها تأثير كبير على الصحة العقلية في بعض الحالات، ولكن قد يتسبب في زيادة القلق والتوتر لدى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات مزاجية مسبقة، مثل اضطراب القلق العام أو الاكتئاب.

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إضافةً إلى ذلك، يعتبر تناول حبوب منع الحمل وقفة مقاومة للتغيرات الهرمونية الطبيعية في الجسم، وهو ما يمكن أن يؤثر على التوازن العقلي، فقد يشعر بعض النساء اللاتي يتوقفن عن تناول هذه الحبوب بالتغيرات المزاجية والانفعالية، مثل التقلبات المزاجية والاكتئاب البسيط.

ونوه الخبراء، أنه يمكن يتسبب التوقف عن تناول حبوب منع الحمل قرارًا شخصيًا مشروعًا للنساء، ولكن ينبغي على المرأة أن تكون على دراية بالتأثير المحتمل على صحتها العقلية، حيث يجب عليها البحث والاستشارة مع الأطباء لتقييم الآثار المتوقعة والخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل معها بشكل فعال وصحي.

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