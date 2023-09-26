الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في اليوم العالمي.. أشهر وسائل منع الحمل التي عرفها الإنسان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يوافق اليوم التوعية بوسائل منع الحمل، حيث تم تخصيص 26 من سبتمبر من كل عام، للتوعية بضرورة تحديد النسل، بالإضافة إلى كيفية التوعية بالمشكلات المجتمعية المرتبطة بكثرة الأطفال.

تتعدد وسائل منع الحمل التي يمكن للأزواج استخدامها للتحكم في النمو السكاني وتحقيق التناسل المسئول، حيث تعتبر وسائل منع الحمل أساسية للحفاظ على صحة المرأة والأسرة، وتقليل حالات الحمل غير المرغوب فيها والإجهاض غير الآمن، بالإضافة إلى تمكين الأزواج من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن إنجاب الأطفال. 

لماذا خصص يومًا عالميًا لوسائل منع الحمل؟

تم تنصيب اليوم العالمي لوسائل منع الحمل لأول مرة في عام 2007، وهو يعتبر حدثًا سنويًا يسعى إلى زيادة الوعي حول الحاجة الماسة لوجود مجموعة متنوعة من الوسائل المتاحة للأزواج لتحقيق سيطرة فعالة على النمو السكاني وتحقيق حماية صحية للأسرة. 

يهدف هذا اليوم إلى توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة حول وسائل منع الحمل، وتشجيع النقاش العام حول قضايا التناسل والصحة الجنسية.

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أشهر الوسائل المعروفة طبيًا لمنع الحمل:

حبوب منع الحمل: تُعد حبوب منع الحمل واحدة من أكثر الوسائل شيوعًا وفعالية وسهولة في استخدامها. تحتوي هذه الحبوب على هرمونات تمنع الإباضة وتغير خصوبة الرحم لمنع حدوث الحمل.

العقاقير الموضعية: تشمل العقاقير الموضعية الكريمات والجيلات والفوارات التي تدخل بواسطة الفم أو المهبل أو المستقيم، حيث يعمل هذا النوع من الوسائل عن طريق تثبيط حركة الحيوانات المنوية أو تغيير خصوبة الرحم.

الواقي الذكري: يعتبر الواقي الذكري وسيلة منع الحمل غير الهرمونية الأكثر شيوعًا، يعمل الواقي الذكري عن طريق تحجيم ومنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى المهبل.

اللولب الهرموني: يتم إدخال اللولب الهرموني في الرحم، حيث يفرز الهرمونات التي تمنع الإباضة وتغير خصوبة الرحم لمنع الحمل.

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جهاز التحفظ الطارئ: يعد جهاز التحفظ الطارئ وسيلة منع الحمل الفعالة للاستخدام في حالات العلاقة الجنسية غير المحمية أو حدوث خطأ في استخدام وسيلة منع الحمل الأخرى.

يجب على الأزواج استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار بشأن استخدام أي وسيلة منع الحمل، حيث يمكن للطبيب مساعدتهم في اختيار الوسيلة التي تناسب احتياجاتهم وحالتهم الصحية.

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