الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"ترهل وحبوب".. مشاكل الجلد الشائعة الناجمة عن الحمل والولادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعاني الكثير من النساء من مشاكل الجلد أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، يعتبر هذا أمرًا شائعًا وطبيعيًا نظرًا للتغيرات الهرمونية والتوتر الجسدي والعاطفي الذي يصاحب هذه المرحلة الحيوية في حياة المرأة. 

 

قد تتفاوت هذه المشاكل من حبوب الحمل وتغير لون البشرة إلى ترهل الجلد وتشققات الثدي، في السطور التالية يقدم خبراء صحة الجلد بموقع "healthiest" عن بعض المشاكل الجلدية الشائعة التي تحدث خلال فترة الحمل وبعدها، بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها للتعامل معها.

 

أكد الخبراء، أن مشاكل الجلد التي تنشأ نتيجة الحمل والولادة هي أمور شائعة وطبيعية، وقد تتضمن هذه المشاكل حبوب الحمل وترهل الجلد وتشققات الثدي، وللتعامل معها، يمكن اتباع بعض الإرشادات العامة والتوجه للمتخصصين في حالات الحاجة.

 

كما يجب أن تكون النساء على دراية بأن هذه المشاكل ليست نهاية العالم ويمكن التعامل معها بشكل فعال من خلال العناية المناسبة بالجلد واستشارة الأطباء المختبرين في الحالات الشديدة.

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حبوب الحمل:

خلال فترة الحمل، يعاني العديد من النساء من ظهور حبوب صغيرة أو بقع مظلمة على البشرة، تعرف باسم "حبوب الحمل"، يحدث ذلك نتيجةً لزيادة إنتاج الميلانين في الجسم بسبب التغيرات الهرمونية. 

 

قد تصبح هذه الحبوب واضحة بشكل خاص حول الوجه والرقبة والجسم، وللتعامل مع هذه المشكلة، يمكن استخدام كريمات مبيضة خفيفة الحموضة تحت إشراف الطبيب للمساعدة في تقليل ظهور حبوب الحمل.

 

ترهل الجلد:

بعد الولادة، قد يتراجع الجلد الذي تمدد أثناء الحمل وقد يترك ترهلاً، يحدث ترهل الجلد نتيجة لفقدان الوزن السريع، وعادة ما يظهر في مناطق مثل البطن والأرداف والفخذين. 

 

وللتعامل مع هذه المشكلة، يوصى بممارسة التمارين الرياضية المناسبة والتغذية الصحية للمساعدة في استعادة مرونة الجلد، وقد تكون العلاجات التجميلية مفيدة أيضًا، مثل حقن الدهون الذاتية أو علاجات شد الجلد بالليزر.

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تشققات الثدي:

تعاني العديد من النساء من تشققات الثدي، والتي تظهر عادة خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية، تحدث هذه التشققات بسبب تمدد الجلد بسرعة وتغير حجم الثدي، مما يؤدي إلى تمزق بعض الألياف في الجلد. 

 

يمكن اتخاذ خطوات للوقاية من تشققات الثدي، مثل استخدام مرطب غني بالفيتامين Eوزبدة الكاكاو لترطيب الجلد وتحسين مرونته، فقد تكون كريمات خاصة للوقاية من تشققات الثدي مفيدة أيضًا.

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