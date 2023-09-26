الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل لوسائل منع الحمل مخاطر صحية؟.. تقرير يوضح

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

يتم الاحتفال باليوم العالمي لـ وسائل منع الحمل يوم 26 سبتمبر من كل سنة، منذ 2007 لتسليط الضوء على حقوق الإنسان في اتخاذ خيار طوعي ومستنير بشأن توقيت وعدد المواليد و المباعدة بين فترات الحمل، وبالتالي تجنب الآثار الخطيرة للحمل غير المقصود والإجهاض غير الآمن. 

وتعتبر وسائل منع الحمل إحدى الأدوات المهمة التي تستخدمها النساء حول العالم لتنظيم الأسرة وتحقيق التخطيط العائلي، فهي تساعد في تأخير الحمل أو تحديد عدد الأطفال المرغوب بهم وتوفر حلاً فعالاً وآمناً لتجنب الحمل غير المرغوب فيه، وفقًا لما ذكره موقع "nature" العلمي ومع ذلك، يثار سؤال هل الوسائل منع الحمل المتاحة حقًا مناسبة للجميع؟ وهل لها مخاطر قصيرة وطويلة المدى؟

"سنة أولى أم".. عادات لا تفعليها خلال شهور الحمل لتجنب الإجهاض

هل وسائل منع الحمل مناسبة للجميع؟

تعد وسائل منع الحمل خيارًا متاحًا للجميع، بغض النظر عن العمر أو الحالة الصحية أو الاحتياجات الجنسية للفرد، فهناك مجموعة متنوعة من الوسائل المختلفة مثل الحبوب الهرمونية، ومنع الحمل الطارئة، وأجهزة يتم إدخالها في الرحم، حيث يتيح هذا الاختيار المتنوع للأفراد تحديد الوسيلة التي تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية وتفضيلاتهم.

المخاطر القصيرة المدى لوسائل منع الحمل 

على الرغم من فعالية وسائل منع الحمل، إلا أنها قد تكون لها بعض المخاطر القصيرة المدى، فعلى سبيل المثال، الحبوب الهرمونية قد تسبب بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان والتورم الثديين والاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث عدوى في حالة استخدام أجهزة إدخال في الرحم، والتي قد تتطلب إجراء جراحي للإزالة.

ليس الحمل فقط.. أسباب الشعور بالغثيان لدى النساء في الصباح

المخاطر البعيدة المدى لوسائل منع الحمل

على الرغم من فوائد وسائل منع الحمل، إلا أن هناك بعض المخاطر البعيدة المدى التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار، فقد يزيد استخدام الحبوب الهرمونية لفترات طويلة من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل سرطان الثدي والجلطات الدموية، كما قد تزيد بعض أجهزة إدخال في الرحم من خطر الإصابة بعدوى مزمنة أو زيادة خطر الاستسقاء الرحمي.

على الرغم من أن وسائل منع الحمل تعتبر خيارًا مناسبًا للجميع، إلا أنه من المهم أن يتم التعامل معها بحذر وفقًا لتوجيهات الطبيب المختص وإرشادات الاستخدام، حيث يجب على الأفراد الانتباه للمخاطر المحتملة والاستشارة الطبية قبل اتخاذ قرار استخدام أي وسيلة معينة من وسائل منع الحمل. 

اليوم العالمي لوسائل منع الحمل منع الحمل وسائل منع الحمل الحمل تأخير الحمل هل وسائل منع الحمل مناسبة للجميع

مواد متعلقة

في ذكرى ميلاد "فتاة المونولوج".. ثريا حلمي التي برعت في تقديم الكوميديا

بعد انتشار الذكاء الاصطناعي.. تعرف على أحدث الابتكارات لعلاج الأمراض النفسية

ما هي أحدث الابتكارات في مجال وسائل منع الحمل؟

في اليوم العالمي.. أشهر وسائل منع الحمل التي عرفها الإنسان

"اللي يضحك يخسر".. محمد صلاح يلعب مع مكة وكيان في فيديو جديد

كم عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان المبارك 2024؟

كيفية التعامل مع التحديات التي تساهم في هدم العلاقات الزوجية

كيفية تجنب الخلافات الزوجية بالتزامن مع دخول المدارس

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

انخفاض أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 26-9-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شؤون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر