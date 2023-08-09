الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ليس الحمل فقط.. أسباب الشعور بالغثيان لدى النساء في الصباح

أسباب الغثيان
أسباب الغثيان

عند الاستيقاظ في الصباح، تشعر الكثير من النساء بالغثيان، وقد يخطر في بالهن أن ذلك أحد أعراض الحمل، إلا أن هناك أسباب أخرى قد تكمن وراء هذا الشعور، مثل اضطراب النوم أو القلق الزائد وغيرها، وفي السطور التالية، أبرز العوامل التي قد تصيب النساء بشعور الغثيان غير الحمل.

اضطراب دورة النوم

يمكن أن يؤثر اضطراب دورة النوم على الأجهزة الهضمية، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم ارتياح المعدة عند الاستيقاظ في الصباح.

انخفاض سكر الدم 

يمكن أن تنخفض نسبة السكر في الدم عندما يتوقف الشخص عن تناول الطعام لفترة طويلة، هو ما يجعلك تشعر ببعض الغثيان في الصباح، قبل أن تأكل وتعود السكريات إلى مجرى الدم.

الجفاف

إذا لم تشرب كمية كافية من السوائل في المساء فقد تعاني من بعض الجفاف في الصباح، يمكن أن تشمل الأعراض الشعور بالدوار والغثيان.

القلق 

ترتبط الأمعاء والجهاز الهضمي ارتباطًا وثيقًا بالجهاز العصبي، فإذا كان الشخص يعاني من حالة قلق أو توتر زائد، فمن المحتمل أن يشعر الشخص بالغثيان.

الشعور بالغثيان حامل قلق جفاف اضطراب النوم

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