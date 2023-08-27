الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"صحة الجنس الناعم".. كيفية العناية بالمرأة من الحمل إلى سن اليأس؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة من الحمل إلى سن اليأس أمرًا حيويًا لضمان صحة المرأة ورفاهيتها، حيث يواجه الجنس الناعم العديد من التحديات الصحية التي تتراوح بين مشاكل نفسية وجسدية خلال مراحل حياتها المختلفة. 

في هذا السياق، أكد الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد، أن المشكلات النفسية تلعب دورًا مهمًا في تأثيرها على صحة المرأة في كل المراحل العمرية.

التحديات الصحية المتعلقة بالمرأة:

نوه "سليمان"، أن المرأة تواجه العديد من التحديات الصحية طوال حياتها، واحدة من أبرز التحديات هي الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحمل والولادة، والعقم، والأمراض الجنسية. 

بالإضافة إلى ذلك، يواجه النساء تحديات صحية أخرى مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الغدد الصماء مثل سن اليأس واضطرابات الغدة الدرقية.

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من أجل مواجهة هذه التحديات الصحية المختلفة، تم تطوير العديد من الابتكارات في مجال الرعاية الصحية للمرأة، واحدة من هذه الابتكارات هي توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة عبر الإنترنت، حيث يمكن للنساء الحصول على المشورة الطبية وإجراء فحوصات واستشارات طبية عبر الإنترنت. 

كما تم تطوير أجهزة تشخيص جديدة تساعد في اكتشاف الأمراض المبكرة مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وفقًا لما ذكره موقع "Women's Health" الطبي.

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المشكلات النفسية التي تصيب المرأة في كل المراحل العمرية:

تواجه المرأة العديد من القضايا النفسية التي تؤثر على صحتها العامة وجودتها الحياتية في جميع المراحل العمرية، فقد تشمل هذه المشكلات النفسية الاكتئاب، القلق، اضطرابات النوم، واضطرابات الطعام. 

تعزى هذه المشكلات في بعض الأحيان إلى التغيرات الهرمونية التي يعانيها النساء خلال فترات مثل الحمل وسن اليأس، حيث أنها تتأثر بمشكلات نفسية مختلفة في كل المراحل العمرية. 

فهناك ابتكارات مستمرة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة، تهدف إلى تحسين رعايتها الصحية وتوفير الدعم اللازم لها، لذا يجب على المجتمع والقطاع الصحي العمل معًا لتوفير بيئة صحية شاملة ومتخصصة للمرأة.

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