لماذا يجب أن تفقد النساء وزنهن قبل التفكير في الحمل؟

السمنة أحد أكثر أسباب العقم شيوعًا، تعاني المصابات بالسمنة من صعوبة في الحمل، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب عدم التبويض المنتظم وعندما لا يكون هناك إباضة لا يمكن للمرأة أن تحمل.

ينتج المبيضان بشكل طبيعي هرمون الاستروجين الأنثوي ولكن الأنسجة الدهنية (الخلايا الدهنية) تجعل هرمون الاستروجين كذلك، يمكن للمرأة البدينة التي لديها كثير من الخلايا الدهنية أن تنتج هرمون الاستروجين الزائد.



من الناحية المثالية يجب أن تكون في أفضل شكل ممكن لزرع وتغذية طفل ينمو، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ينصح الأطباء بفقدان الكيلوجرامات الزائدة قبل الحمل، فزيادة الوزن أثناء الحمل يعني أنه يمكنك تعريض صحتك وصحة طفلك للخطر، ومن المحتمل أن تجعله يتأقلم مع المشكلات الصحية مدى الحياة.

تشير دراسات سريرية إلى أن زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى قائمة من مضاعفات الحمل بما في ذلك الإجهاض وولادة جنين ميت والعيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة، كما أن زيادة الون تجعل من الصعب عليك الحمل، كما أن النساء البدينات أكثر عرضة للإصابة بمشاكل أثناء الحمل بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل.



الوزن الذي يجب إنقاصه

وفقًا للجمعية الأمريكية للطب التناسلي (ASRM)، يمكن أن تحمل أكثر من 70٪ من النساء المصابات بالعقم المرتبط بالوزن دون علاجات للخصوبة إذا رفعن وزنهن إلى مستوى صحي، يمكن للمرأة القيام بذلك عن طريق تعديل نظامها الغذائي ومستويات نشاطها البدني، لكن يلزم الطبيب أو المتخصص المساعدة لتقييم واكتشاف وعلاج المشكلات الصحية التي تؤثر على وزنك.