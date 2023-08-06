الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"سنة أولى أم".. عادات لا تفعليها خلال شهور الحمل لتجنب الإجهاض

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الحمل هو مرحلة مهمة وحساسة في حياة المرأة، حيث تتغير فيها العديد من الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية، لذلك يجب على الحامل الاهتمام بصحتها وراحتها وسلامة جنينها، وتجنب كل ما قد يضر بها أو بطفلها. 

 

في السطور التالية يوضح الخبراء بموقع "pregnancybirthbaby" بعض العادات السيئة التي تؤثر سلبا على حملك، مع بعض النصائح لحمل صحي وآمن.

 

تعتبر فترة الحمل من أهم المراحل في حياة المرأة، حيث تحمل فيها مسؤولية رعاية نفسها وصحة جنينها، حيث إن العناية الجيدة بالصحة والعادات الحياتية السليمة يمكن أن تسهم في حمل صحي وآمن للأم والطفل، ومع ذلك، هناك عددٌ من العادات السيئة التي ينبغي على المرأة الحامل تجنبها، حيث قد تؤثر سلبًا على صحة الحمل وتزيد من مخاطر تطور المشاكل الصحية.

تجنب التدخين: 

يعتبر التدخين أحد أسوأ العادات السيئة التي يجب تجنبها خلال فترة الحمل، فالتدخين يزيد من خطر حدوث تشوهات خلقية للجنين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب.

الابتعاد عن استهلاك الكحول: 

يجب تجنب تناول الكحول تمامًا خلال فترة الحمل، حيث إن استهلاكها قد يؤدي إلى مشاكل نمو الجنين وتأثيرات سلبية على الجهاز العصبي المركزي.

تجنب تناول المشروبات المنبهة: 

يجب تقليل أو تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين، فزيادة استهلاك الكافيين قد تؤدي إلى زيادة خطر الإجهاض أو ولادة الطفل بوزن منخفض.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم: 

ينصح بممارسة الرياضة الخفيفة والمناسبة للحالة الصحية للحامل، فالنشاط البدني المنتظم يساعد على تقوية العضلات وتحسين الدورة الدموية، كما يمكن أن يخفف من آلام الظهر ويمنع زيادة الوزن الزائد.

الحفاظ على نظام غذائي صحي: 

يجب الاهتمام بتناول وجبات متوازنة تشمل جميع العناصر الغذائية الضرورية، مثل الفواكه والخضروات والمكونات الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك. كما يجب تجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة الغير صحية.

كما إن الابتعاد عن العادات السيئة خلال فترة الحمل أمرٌ حاسم للحفاظ على صحة الأم والجنين، حيث ينبغي على المرأة الحامل الالتزام بنصائح الحمل الصحي والابتعاد عن التدخين واستهلاك الكحول وتجنب المشروبات المنبهة وممارسة الرياضة بانتظام والاهتمام بنظام غذائي صحي. 

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