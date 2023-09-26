الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ما هي أحدث الابتكارات في مجال وسائل منع الحمل؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يوافق اليوم 26 سبتمبر، العالمي لوسائل منع الحمل، الذي خصص للتوعية بضرورة تحديد النسل، والتعامل بحكمة مع النمو السكاني الهائل.

في عالمنا المعاصر، يعاني الكثير من الأزواج والأفراد من مشكلة تنظيم الأسرة ومنع الحمل، لذا، يتطلع العديد من الباحثين والمهتمين إلى ابتكار وتطوير وسائل منع الحمل التي تكون أكثر فعالية، سهولة وراحة للاستخدام. 

يشهد هذا المجال الكثير من التطورات والابتكارات المثيرة للاهتمام، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع " volusonclub"  نظرة مفصلة حول أحدث التطورات والابتكارات في مجال وسائل منع الحمل والوسائل القابلة للتبديل و الذكية.

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التطورات والابتكارات في مجال وسائل منع الحمل:

الحبوب الموسمية: تعتبر الحبوب الموسمية أحدث تطور في مجال وسائل منع الحمل، حيث  تتمثل فكرة هذه الحبوب في تناول حبة واحدة فقط في الشهر وليس يوميًا كما هو الحال في الحبوب العادية، حيث تحتوي الحبوب الموسمية على جرعة مثلى من هرمونات منع الحمل، وهذا يجعلها فعالة وسهلة الاستخدام.

اللولب القابل للإزالة: يعتبر اللولب القابل للإزالة ابتكارًا جديدًا في مجال منع الحمل، حيث يمكن للمرأة أن تركب هذا اللولب في رحمها لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات، حيث يتم تصنيع اللولب من مادة مرنة وقابلة للذوبان بالماء، مما يسهل عملية استخراجه دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

التطبيقات الذكية: تنتشر بسرعة التطبيقات الذكية التي تهدف إلى مساعدة النساء في تتبع دورتهن الشهرية وفهم أيام الخصوبة لديهن، حيث تعتمد هذه التطبيقات على خوارزميات متطورة والبيانات الشخصية للمستخدمة لتوفير إشارات وتذكيرات حول أيام الخصوبة المرتقبة وفترات الاباضة.

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الأعلاف التنظيمية: تعد الأعلاف التنظيمية أحدث تطور في مجال وسائل منع الحمل، حيث تحتوي هذه الأعلاف على هرمونات طبيعية تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وقدرة الجسم على الإنجاب، وبالتالي، يمكن للمرأة الحصول على وسيلة منع الحمل بطريقة طبيعية وخالية من المواد الكيميائية.

الحلقات المهبلية القابلة للتبديل: تعتبر الحلقات المهبلية القابلة للتبديل واحدة من أحدث ابتكارات مجال وسائل منع الحمل، حيث تتألف هذه الحلقات من هرمونات منع الحمل وتستخدم عن طريق وضعها داخل المهبل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يتم استبدالها بحلقة جديدة.

يعد هذا التطور خطوة نحو جعل وسائل منع الحمل أكثر فعالية وسهولة وراحة للاستخدام، على الرغم من ذلك، يجب أن ننوه إلى أنه من المهم استشارة الطبيب قبل استخدام أي وسيلة منع الحمل لضمان الصحة والسلامة.

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