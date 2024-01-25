المتهم بقتل جاره في شبرا: "خلّصت عليه علشان تحرش ببنتي"

أقرّ المتهم بقتل جارة بمنطقة شبرا مصر بالقاهرة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلاً:«خلصت علي جاري علشان تحرش ببنتي».

المتهم بقتل جاره في شبرا « خلصت عليه علشان تحرش ببنتي »

وتابع المتهم أن ابنته أخبرته هو ووالدتها بتعدي جارهم عليها وتحرشه بها قائلاً: هوّ اللي حصل أن ابنتي كريمة قالت لي أنا وأمها أن المجني عليه يتحرش بيها ويلامسها، فأنا رحت اشتكيت لعم حسین جارنا وحددت معاد مع المجنى عليه وطليق أخته عم إسماعيل".

أشار إلى أن جيرانهم أخبروه أن المدعو أشرف أقر بتحرشه بابنته وأنه لن يكررها مرة أخرى: “عم حسين وإسماعيل قالوا لي إن أشرف اعترف أنه عمل كده في البنت وأنه مش هيعمل كده تاني”.

وأكمل المتهم أن لم يتحمل ذلك الأمر وقرر الانتقام من أشرف وكان معه زوجته قائلاً:"مستحملتش أنه عمل مع بنتي كده فأنا ومراتي انتظرناه قدام مدخل بيتنا في الشارع ولما شفناه جاي علينا راحت مراتي عشان تضربه بالقلم عشان كنا متفقين إنها تهينه قدام الناس".

أكد المتهم أنه وزوجته تربصا للمجني عليه وما إن ظفرا به إذ قاما بالتعدي عليه حتى مصرعه، قائلاً:"لقيناه بيضربها راحت جابت خشبة مولة السرير، وراحت ضربته روحت أنا جبت سكينة ورجعت لهم ثانی ولاقيته هيضرب مراتي تاني فضربته بالسكينة فجت في جنبه ودراعه ورقبته من الناحية الشمال فلاقيته وقع على الأرض".