الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يدعم حجازى.. "لست مجرد مدافع أنت القائد"

فيتوريا وحجازى
فيتوريا وحجازى

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على دعم أحمد حجازى مدافع الفراعنة، بعد الانتقادات التى طالت اللاعب خلال الأيام الماضية، على خلفية الأخطاء الدفاعية التي عانى منها منتخب مصر خلال مباريات الدور الأول.

وتعالت الأصوات خلال الأيام الماضية بضرورة جلوس أحمد حجازى على دكة البدلاء فى ظل تراجع مستواه بشكل ملحوظ، ووجود اخطاء عديدة على مستوى الدفاع فى منتخب مصر، كانت سببا فى اهتزاز مرمى محمد الشناوى بـ 6 اهداف خلال مباريات الدور الاول من بطولة أمم افريقيا.

فيتوريا يؤكد ثقة الجهازالفني في حجازي كقائد لمنتخب مصر

وهو ما دفع "فيتوريا" للحديث مع حجازى خلال التدريبات وامام جميع اللاعبين، ليؤكد ثقة الجهازالفنى فيه ليس كمدافع، ولكن كونه قائد لمنتخب مصر بعد رحيل محمد صلاح عن المعسكر بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وشدد "فيتوريا" خلال حديثه مع اللاعب على أن الأخطاء ورادة فى كرة القدم، لكن عايه أن يعمل جاهدا مع زملاءه على تلافى تلك الأخطاء فى المباريات المقبلة، حتى يتمكن منتخب مصر من تخطى عقبة منتخب الكونغو فى مباراة دور الـ 16 والإستمرار فى البطولة حتى الوصول للمباراة النهائية.

المنتخب يستعد لمواجهة الكونغو يوم الأحد 

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل على ملعب لوران بوكو فى مدينة سان بيدرو التى تقد على الشريط الحدودى للمحيط فى كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفراعنة صباح غد الجمعة مقر إقامتها فى أبيدجان، فى طريقها إلى مدينة سان بيدرو، استعدادا لمباراة دور الـ 16 الصعبة على الفراعنة بسبب قوة المنافس وكذلك الأجواء فى مدينة سان بيدرو التى تعانى من قلة الإمكانيات بعض الشىء فضلا عن ارتفاح درجات الحرارة وزيادة معدل الرطوبة.

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