الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بحضور شيكابالا وفيرمينيو.. تفاصيل مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي (صور)

مؤتمر الإعلان عن
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي

عقد مجلس دبي الرياضي مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم الخميس، للإعلان عن نظام بطولة كأس دبي للتحدي، ويخوض الزمالك، البطولة بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني.

 أبرز الحضور من النجوم

وشهد المؤتمر حضور أبرز نجوم الفرق المشاركة في البطولة والمديرين الفنيين، وحضر من الزمالك معتمد جمال المدير الفني ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق وعمر جابر لاعب الأبيض.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، على ستاد آل مكتوم، استعدادًا لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها غدًا الجمعة في بطولة كأس دبي للتحدي.

وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى دبي مساء الأمس عقب انتهاء منافسات دورة الوحدة الودية، استعدادًا للمشاركة في كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد شارك مؤخرا، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي، التي أقيمت مؤخرا في أبوظبي الإماراتية، حيث جاء في المركز الرابع والأخير، بعدما تلقي هزيمتين متتاليين أمام كلا من الوحدة الإماراتي بنتيجة 3/1، وأم صلال القطري بنتيجة 2/0.

قائمة الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي الودية 

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

 استعدادات الفارس الأبيض لاستئناف مسابقة دوري نايل

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفارس الأبيض، لاستئناف مسابقة دوري نايل، عقب انتهاء فعاليات “كان 2023”، المقامة حاليا في كوت ديفوار، التي يشارك فيه المنتخب الوطني الأول، حيث لديها مواجهة صعبة للغاية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل، في إطار مباريات دور الـ16 بالعرس القاري.

كما يستعد الزمالك، أيضا لاستكمال الإفريقية بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية.

مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
مؤتمر الإعلان عن كأس دبي للتحدي
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