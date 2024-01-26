موعد بدء الصوم الكبير فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعام 2024

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء الصوم الكبير يوم 11 من مارس المقبل.

الأصوام في الكنيسة

يحل قبل حلول الصوم الكبير صوم يونان أو صوم أهل نينوى الذي يستغرق 3 أيام متصلة تنتهي يوم 29 من شهر فبراير المقبل، ويعتبر الصوم الكبير و صوم أهل نينوى من أبرز أصوام الكنيسة ذات الدرجة الأولى، حيث تقسم الكنيسة أصوامها إلى درجتين الدرجة الأولى وهي الأكثر نسكًا وزهدًا وهي صوم يومي الأربعاء والجمعة لأنها تذكار خيانة يهوذا الأسخريوطي تلميذ المسيح، ويوم صلب المسيح بحسب الإيمان المسيحي، وكذلك صوم أهل نينوى وأيضا الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يومًا متصلة، يضاف إليهم صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس وتتغير سنويًا من يوم إلى ثلاث أيام.

بينما أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد المجيد الذي يأتي يوم 25 من شهر نوفمبر سنويًا ويستغرق 43 يومًا متصلة، وصوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 أغسطس سنويًا ويستغرق 14 يومًا متصلة، وصوم الرسل الذي يأتي في اليوم التالي لعيد العنصرة سنويًا بمدة وموعد متغيرين، وتسمح الكنيسة في هذه الأصوام بتناول المأكولات البحرية.

وقال البابا الراحل شنودة الثالث عن الصوم الكبير في كتابه روحانية الصوم: كان الآباء يتخذون الصوم الكبير مجالًا للوعظ؛ لأن الناس يكونون خلاله في حالة روحية مستعدة لقبول الكلمة، حقًا عن الوعظ مرتب في كل أيام السنة، ولكن عظات الصوم الكبير لها عمق أكثر، وهكذا فإن كثيرًا من كتب القديس يوحنا ذهبي الفم، كانت عظات له ألقاها في الصوم الكبير، وكذلك كثير من كتب القديس أوغسطينوس، بل أن الكنيسة كانت تجعل أيام الصوم الكبير فترة لإعداد المقبلين للإيمان، فتعدهم بالوعظ في الصوم الكبير ليتقبلوا نعمة المعمودية.

فكانت تقام فصول للموعوظين خلال هذا الصوم تلقى فيها عليهم عظات لتعليمهم قواعد الإيمان وتثبيتهم فيها، وهكذا ينالون العماد في يوم أحد التناصير، لكي يعيدوا مع المؤمنين الأحد التالي أحد الشعانين ويشتركون معهم في صلوات البصخة وأفراح عيد القيامة، ومن أمثلة ذلك عظات القديس كيرلس الأورشليمي إعداد الموعوظين للإيمان بشرحه لهم قانون الإيمان في أيام الصوم الكبير.