إصابة شابة سقطت من علو بـ6 أكتوبر

أصيبت شابة بكدمات بالوجه واشتباه نزيف بالمخ إثر سقوطها من علو بمنطقة الـ800 فدان قطاع ج - 6 أكتوبر، تم نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بورود بلاغا مفاده سقوط شابة من علو بمنطقة الـ800 فدان قطاع ج - 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل وقوع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة "علياء. س" مُصابة بكدمات بالوجه واشتباه نزيف بالمخ وجري نقلها الى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق