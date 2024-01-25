الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شابة سقطت من علو بـ6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيبت شابة بكدمات بالوجه واشتباه نزيف بالمخ إثر سقوطها من علو بمنطقة  الـ800 فدان قطاع ج - 6 أكتوبر، تم نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بورود بلاغا مفاده  سقوط شابة  من علو بمنطقة الـ800 فدان قطاع ج - 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل وقوع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة "علياء. س" مُصابة بكدمات بالوجه واشتباه نزيف بالمخ وجري نقلها الى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

شابه الأجهزة الأمنية كدمات بالوجه نزيف بالمخ و

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