اليوم.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية يوروسيا فابريس باربان

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، بذكرى الطوباوية يوروسيا فابريس باربان من الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية العلمانية، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولدت يوروسيا فابريس باربان في 27 سبتمبر 1866 في كوينتو فيسينتينو وهي بلدية كبيرة تقع على بعد ثمانية كيلومترات من فيتشنزا. أخذها والداها، لويجي وماريا فابريس، إلى جرن المعمودية في كنيسة أبرشية كوينتو فيسينتينو بعد ثلاثة أيام من ولادتها.

وبعد أربع سنوات، انتقلوا مع أطفالهم السبعة في عام 1870 إلى مارولا، في مقاطعة فيتشنزا ، وهي قرية صغيرة في توري دي كوارتيسولو، نشأت روزينا، كما كان يناديها الجميع في المنزل، في جو عائلي مسيحي وملتزم بشدة، في ذلك الوقت، كانت تجاوزت نسبة الأمية بين الإناث 75%، كان من حسن حظها أنها تمكنت من تعلم القراءة والكتابة والحساب؛ كانت القراءة شغفها. وبجانب الدراسة كانت تساعد والديها في الحقول. وكانت تنمو في الإيمان من خلال حضور القداس الإلهي اليومي كل صباح ، مع تلاوة المسبحة الوردية وقراءة الكتاب المقدس كل مساء . وعرض عليها كاهن الرعية أن تقوم بتدريس التعليم المسيحي للفتيات في رعية مارولا ثم قامت بعد ذلك بتدريس فن القص والخياطة للفتيات الصغيرات في منزلها.

وانضمت إلى الرهبانية الفرنسيسكانية الثالثة،في عام 1885، عندما كانت روزينا تبلغ من العمر 19 عامًا، حدثت مصيبة في منزل جيرانها: توفيت العروس الشابة، ستيلا فيورينا فاتوري، بسبب مرض عضال، تاركة كارلو باربان، 23 عامًا، أرمل، وله ابنتان صغيرتان، كيارا أنجيلا وإيطاليا، عاش معهم جدهم أنجيلو المسن والمريض، وبينيديتو شقيق كارلو، الذي كان لا يزال قاصرًا، أثر الوضع بشكل عميق على الشابة روزينا: عندما طُلب منها المساعدة في الأعمال المنزلية، قبلت عن طيب خاطر، وركزت رعايتها قبل كل شيء على الصغار المحتاجين إلى المودة. واستمر عملها مجانًا لمدة ثلاثة أشهر. وبعد ستة أشهر يطلب منها الأرمل كارلو باربان، الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، الزواج منه أخذت روزينا بعض الوقت، صلّت وتشاورت مع أقاربها ومع كاهن رعية مارولا. في النهاية، قبلت أن تكون قادرة على الاعتناء بالأيتام الصغار مثل الأم، وبالتالي تحقيق إرادة الله، التي طلبت أن تظهر نفسها مرات عديدة.

تم الاحتفال بالزواج في 5 مايو 1886 في كنيسة أبرشية مارولا، الواقعة في قرية توري دي كوارتيسولو. اعتبرها الجميع لفتة خيرية رائعة. عند دخولها عائلة باربان، أدركت يوروسيا فابريس أنها لن تصبح "سيدة". كان زوجها كارلو يمتلك بعض الحقول الجيدة والمنتجة، لكن والده المسن أنجيلو وقع ضحية إحتيال تاركًا ابنه في حالة ديون ثقيلة. لقد فهمت روزينا قيمة الفقر: فقد اعتبرت أن يسوع أيضًا كان فقيرًا، لكنه كان سيد العالم. كان يحب أن يكون المنزل نظيفاً ومرتباً، ولكن كان يُنظر إليه على أنه فقر كريم. وعلى الرغم من العيش في أوقات أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، فإن يوروسيا كان تثق دائمًا بعون الله. في هذه الأثناء، كبرت عائلتها: توفى أول طفلين لها، ثم قامت بالذهاب في رحلة حج إلى مزار سيدة مونتي بيريكو. وهناك، وهي تصلي، أيقنت أن الله أراد لها أن تكون أماً لأولاد كثيرين، منهم ثلاثة كهنة.

ثم أنجبت سبعة آخرين، أضيف إليهم، في عام 1917، ثلاثة أيتام آخرين لابنة أختها، سابينا، التي توفيت بينما كان زوجها في الجبهة في الحرب العالمية الأولى. لم يرغب أي من الأقارب في التعامل معهم، لكن يوروسيا وكارلو لم يترددوا في قبولهم في منزلهم.

ولإيجاد الخبز اللازم لكل تلك الأفواه، تعمل خياطة من الصباح إلى المساء، كانت توزع الحليب والبيض والحساء على الفقراء، لكن لا أحد يطرق بابها دون أن يحصل على شي. رضع أبناء الآخرين دون أن تأخذ تعويضاً، وتعتني بالمرضى، وتستضيف الحجاج والفقراء العابرين، وتربي عائلتها حياة مسيحية متينة، وتسعد بالدعوات الكهنوتية والرهبانية العديدة التي تزهر في بيتها. توفي كارلو باربان في 31 مايو 1930، وقد أعدته وساعدته عاطفة زوجته. وبعد مرور بعض الوقت، أبلغت ابنها دون جوزيبي: «نعم، هذا الصباح، في المناولة المقدسة، أخبرني يسوع أنني سأموت بعد 19 شهرًا، ابتداءً من خريف عام 1931، بدأت تشعر بالأعراض الأولى لالتهاب المفاصل المتعدد، مما جعلها طريحة الفراش. وبدون شكوى أبدًا، كانت تستعد بهدوء لوفاتها: "إذا كنت قد قمت دائمًا بواجبك خلال الحياة، فإن الموت ليس مخيفًا على الإطلاق" في أوائل يناير 1932، ساءت حالته بسبب الالتهاب الرئوي ونال مسحة المرضى. في هذه الأثناء، حصل دون جوزيبي على حق الاحتفال بالقداس في غرفة والدته التي كانت على وشك الموت.

وفي الساعات الأخيرة من حياتها، تمكنت من رؤية أبنائها والعديد من أحفادها مرة أخرى، الذين قدمت لهم مباركتها العامة ونصائحها الخاصة. وأخيراً قفزت من السرير، وكررت بصوت لاهث: "إلهي، أحبك فوق كل شيء!". توفيت في الساعة 9.30 مساء يوم 8 يناير 1932، وهي تقول: «بين يديك يا رب، أستودع نفسي». خلال جنازتها، هتف كثيرون: "إذا لم تذهب يوروسيا إلى الجنة، فمن المؤكد أننا لن نذهب إلى هناك".وبدء العديد من الناس لزيارة قبرها في مالاولا لوضع الزهور عليه. وأعلنتها الكنيسة طوباوية لتعطي جميع الأمهات نموذجًا، لأنها قدست نفسها ببساطة من خلال أعمال المحبة.

واصبح الجميع مدعو إلى حياة القداسة. عندما بدأت عملية التطويب، لم يكن أسقف فيتشنزا مؤيدًا: بالنسبة له كانت يوروسيا واحدة من العديد من الأمهات الصالحات في أبرشيته. ثم شهد عام 2003 تتابعًا سريعًا للآراء الإيجابية للمستشارين اللاهوتيين، في 11 مارس، وللكرادلة والأساقفة أعضاء مجمع قضايا القديسين، في 7 مايو، وأخيرًا المرسوم الخاص بالفضائل البطولية ليوروسيا ، الصادر في 7 يوليو.وحدث العديد من المعجزات والآيات بشفاعتها . أقيم طقس تطويب ماما روزا في القداس الإحتفالي الذي تم الاحتفال به بعد ظهر يوم 6 نوفمبر 2005 في كاتدرائية سانتا ماريا أنونسياتا في فيتشنزا. وترأسه الكاردينال خوسيه سارايفا مارتينز، رئيس مجمع قضايا القديسين آنذاك بصفته مندوبًا عن الأب الأقدس. في 14 مايو 2017، أُعلنت شفيعة للرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة في فينيتو.