تحليق 43 بالونا طائرا يقل أكثر من 980 سائحا في الأقصر اليوم

تشهد الأقصر رواجا سياحيا وإقبالا كبيرا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي، حيث حلق 43 بالونا طائرا يقل أكثر من 980 سائحا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر اليوم الخميس؛ للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، في بيان اليوم الخميس، إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية، لافتا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي.

فحص شامل للمطارات

وأكد "عبود"، أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى، موضحا أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل، التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.