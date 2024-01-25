الخميس 25 يناير 2024
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مصر

"البحوث الإسلامية": معرض الكتاب موسما مهما لأهم جزء من رسالة الأزهر

جتاح الازهر
جتاح الازهر

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن مشاركة الأزهر الشريف بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 ليست هي الأولى، ولكن هناك تجارب ناجحة لهذه المشاركة خلال السنوات الماضية، حيث تمثل هذه المشاركة إضافة مهمة وقوية خاصة على المستوى الفكري والثقافي.

وأضاف عياد، اليوم الخميس، أن جناح الأزهر يقدم مجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية البارزة التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس وتلبي احتياجاتهم المعرفية المتنوعة، كما أنها تجيب على كثير من الأسئلة التي تدور بخاطرهم فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة وما يتعلق بها من مفاهيم تحتاج إلى توضيح وتدقيق.

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رسالة نشر العلم والمعرفة

وتابع أن هذا العرس الثقافي يمثل موسما مهما لأداء أهم جزء من رسالة الأزهر، وهي رسالة نشر العلم والمعرفة، موضحا أن هذه المشاركة تتمثل في كل قطاعات الأزهر الشريف ولكن على مستوى مشاركة مجمع البحوث الإسلامية أحد قطاعات الأزهر العلمية في الجناح فهي تكون بمجموعة من الإصدارات العلمية والتي تصل هذا العام إلى نحو 146 إصدارا، بالإضافة إلى الفعاليات المختلفة كالندوات والبانوراما وبعض مخطوطات مكتبة الأزهر المركزية، فإنها تمثل جهدًا مهما من جهود المجمع خلال العام والذي يشارك بإصدارات جديدة في كل عام تضاف لسلسلته العلمية، وذلك انطلاقا من مسئوليته العلمية واستكمالا لرسالة الأزهر ورؤيته الفكرية والثقافية.

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وبيّن عياد أن هذه المشاركة لا تقتصر على الإصدارات العلمية فقط وإنما هناك ركن الفتوى بالجناح وهو من أهم الأركان المتواجدة داخل جناح الأزهر، ويشارك فيه أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة والفرعية من المفتين والمفتيات من وعاظ الأزهر وواعظاته والفتوى الإلكترونية؛ وذلك لاستقبال استفسارات الجمهور والرد عليها بشكل منهجي ييسر لهم ما اختلط عليهم من مفاهيم.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد الأزهر الشريف جناح الأزهر الإصدارات الفكرية والثقافية القضايا المعاصرة

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