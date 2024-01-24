وسيم السيسى لـ"الشاهد": التاريخ فى مصر يُدرس بشكل مُنفر

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إننا في مصر ندرس التاريخ بشكل مُنفر، متابعًا: "أبسط حاجة ممكن نتكلم عن الإنجازات فقط".

وأضاف السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أنا لو مدرس تاريخ على سبيل المثال هقول للطلاب طلعوا تاريخ 17-7-2022 ستجد ديلي ميل وهي جريدة من أعظم جرائد إنجلترا تقدم الشكر لأطباء مصر القديمة".

وتابع: "رئيس قسم المخ والأعصاب في جامعة كامبريدج أجرى دراسة مقارنة في إصابات الرأس، وأحضر مجموعتين وطبق على واحدة النظام الإنجليزي والأخرى نظام مصر القديمة في إصابات الرأس وأنقذ بطريقة مصر القديمة 20% من الإصابات".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.