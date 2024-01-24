وسيم السيسى يكشف لـ"الشاهد" سر اهتمامه بعلم المصريات

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إنه انضم إلى جمعية أصدقاء بريد الأهرام، وكتب عدة كتابات تحت عنوان "مصر التي لا تعرفونها".

كما كشف السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أول معاهدة سلام قادش كانت مع مصر، وأول من عرف البلهارسيا والدودة مصر، وأول من عرف الأنتيمون كعلاج للبلهارسيا مصر، وأول سلم موسيقي سباعي مصري".

وأضاف عالم المصريات: "كتبت 30 أو 30 حاجة وكأنني فتحت قلوب المصريين على حب مصر وأصبح العديد يكتب عن مصر".

وتابع: "في أواخر التسعينيات جريدة روزاليوسف طلبوا مني مقالة أسبوعية عن المصريات، وقلت لهم أجيب مادة علمية منين؟، وقال لي هذا واجب قومي".

واستكمل: "ذهبت إلى المتحف المصري لقراءة المراجع واشتريت كمية هائلة، وقرأت كتاب رياضيات الهرم الأكبر ولخصته في مقالة، ثم كتبت في المصري اليوم إلى الآن".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.