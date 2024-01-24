وسيم السيسى لـ"الشاهد": مصر علمت أفلاطون الفلسفة لمدة 13 عاما

كشف الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، سر اهتمامه بعلم المصريات.

وقال السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كنت في إنجلترا ورأيت شخصا إنجليزيا يقول نحن نور العالم، ويؤكد كلامه أن أول برلمان في تاريخ البشرية منذ 400 سنة كان أوليفر كرومويل الإنجليزي".

وأضاف: "وقال إحنا اللي اكتشفنا التعقيم والعديد من الاكتشافات الأخرى، ثم بهدوء شديد قال له شخص إفريقي كف عن التفاخر لأن أنا الذي أعطيتك الحضارة".

وتابع: "الإفريقي قال للإنجليزي حضارتكم مأخوذة من الرومان والرومان أخذتها من اليونان واليونان من مصر القديمة، وأفلاطون مكث 13 سنة في الإسكندرية لكي يتعلم الفلسفة، وقال ما من علم لدينا إلا وأخذناه عن مصر".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.