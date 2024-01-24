الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

حماس
حماس

أبلغت دولة قطر الجهات الإسرائيلية الرسمية، بأن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" علقت اتصالات صفقة تبادل الأسرى، بحسب ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن الدوحة أخبرت "تل أبيب" بأن حركة حماس جمدت إتمام صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الإسرائيلية.

صفقة إعادة 136 محتجزًا

وكانت تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، أنباء عن التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزًا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الأربعاء، إن مستشار الرئيس جو بايدن لشئون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، موجود في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مناقشات بشأن احتمالات إبرام صفقة تبادل أسرى أخرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وتزايدت التكهنات حول إمكانية التوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة، يجرى بموجبها الإفراج عن المزيد من الأسرى والمحتجزين من الطرفين.

وكانت قالت وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل وحركة حماس وافقتا بنسبة كبيرة، من حيث المبدأ، على إمكانية إجراء صفقة تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرًا.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولها إن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.

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