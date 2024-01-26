اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار كسانوفون وزوجته مريم وولديهما

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم الجمعة، بذكرى البار كسانوفون وزوجته مريم وولديهما أركاديوس ويوحنّا و القدّيس كسانوفون، أحد أعضاء مجلس الشيوخ في القسطنطينيّة، وزوجته، وولداهما أركاديوس ويوحنا، عاشوا في قداسة الحياة المسيحية، وانهوا جميعهم حياتهم منقطعين إلى الله في الحياة الرهبانية في براري فلسطين، في مطلع القرن السادس. وكان ولداهما من طلاب مدرسة الحقوق في بيروت. فقبض عليهما القراصنة. فذهب كسانوفون وامرأته للبحث عنهما. فوجداهما راهبين في الأراضي المقدسة. فانتحلا معهما العيشة الرهبانية.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: في الوقت الحاضر، هناك القليل من الإيمان في العالم حتّى نرجو كثيرًا، أو نيأس.

هناك بعض الذين يقولون: "لقد فعلت الكثير من الشرّ، والله الطيّب لا يمكن أن يغفر لي". يا أولادي، إنّ هذا تجديفٌ كبير. هو وضع حدّ لرحمة الله، وهي لا حدّ لها: إنّها لا متناهية. يمكن أن تكونوا قد فعلتم الكثير من الشرّ لحدّ أنّكم ضيّعتم رعيّة، إذا اعترفتم، وإن تأسّفتم لفعل هذا الشر، ولم تعودوا تريدون أن تكرّروه ، يكون الله الطيّب قد غفره لكم.

إنّ ربّنا هو مثل الأمّ الّتي تحمل طفلها على ذراعيها. هذا الطفل سيّء: إنّه يرفس والدته، يعضّها، ويخدشها؛ ولكنّ الأمّ لا تركّز عليه انتباهها فحسب؛ بل تعرف أنّها إذا أفلَتَت به، فإنّه سوف يسقط، ولن يستطيع المشي وحده... هكذا ربّنا... هو يتحمّل كلّ سوء معاملتنا. يتحمّل كلّ غطرساتنا؛ يغفر لنا كلّ حماقة. هو يشفق علينا رغمًا عنّا.

إن الله الطيّب يُسرع بمَنحِنا المغفرة، عندما نسأله، بقدر ما تُسرع الأمّ بانتشال طفلها من النار.

من جهة أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول عيد عرس قانا الجليل.

ويذكر أنه يعتبر عيد عرس قانا الجليل، من الأعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للأعياد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يندرج تحته أعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول السيد المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى، حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد: الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام، واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة.