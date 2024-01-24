عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسى فى عيد الشرطة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة

أكد النائب معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد الشرطة الـ 72، حملت رسائل طمأنة للشعب المصري، مشيرًا في تصريحات صحفية له أن كلمة الرئيس السيسي، كالعادة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدولة المصرية في الظروف التي تحيط بالمنطقة.

وأكد "عضو الشيوخ" أن حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية هو تأكيد لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير القسري لهم حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية وتابع قائلًا: والرئيس أكد أن معبر رفح مفتوح طوال الـ24 ساعة طوال الأسبوع للرد على الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة.



وثمن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الرئيس السيسي علي الإستماع لكافة الرؤى الاقتصادية فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة والخروج بتوصيات ونتائج قابلة للتنفيذ.

وهنأ االنائب معتز صفوت عضو الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل ضباط أفراد وجنود الشرطة، مؤكدًا أن هذا اليوم مناسبة تاريخية تجسد التلاحم بين الشعب والشرطة في مواجهة العدوان، وذلك في معركة الإسماعيلية الشهيرة وأن عطاء وتضحيات الشرطة مستمرة لا تتوقف لتحقيق الأمن والأمان الذي ننعم به، فتحية لكل رجال الشرطة البواسل في عيدهم.