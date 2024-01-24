الغرب يُجدد الدعوة لوقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الاحمر

جددت مجموعة من الدول الغربية دعوتها لوقف الهجمات التي ينفذها جماعة الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، وأدانت المجموعة – تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا – الهجمات في بيان مشترك صدراليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أن "أكثر من ثلاثين هجوماً شنها الحوثيون على السفن التجارية والبحرية منذ منتصف نوفمبر الماضي تشكل تهديداً لجميع الدول التي تعتمد على الشحن البحري الدولي".

وأضاف البيان: "ندين هذه الهجمات ونطالب بوضع حد لها".

شن هجمات الحوثي على البحر الاحمر



وفي الأسابيع الأخيرة، شن الحوثيون هجمات شبه يومية على السفن التجارية في البحر الأحمر كجزء من حملتهم الانتقامية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

وردا على "هجمات الحوثيين غير القانونية والمتهورة المستمرة"، قال بيان الأربعاء إن القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية، بدعم من نظيراتها، قررت تنفيذ المزيد من الضربات ضد ثمانية أهداف في الأجزاء التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأثبت الحوثيون حتى الآن، عدم ردعهم عن حملة الضربات الغربية هذه، وتعهدوا الأسبوع الماضي بأن أي ضربات مستقبلية على اليمن "لن تمر دون رد".