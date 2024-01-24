"زووم أفريقيا" في حلقة خاصة من داخل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم افريقيا" على قناة CBC حلقة جديدة يوم غدٍ من داخل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وحوار خاص مع الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة.

ويكشف د.عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا خطه الدراسة، والمنح الدراسية المقدمة للطلاب الافارقة، وبروتوكولات التعاون مع الاشقاء في الدول الإفريقية.

كما تجري سالي جولة داخل معامل الجامعة المصرية اليابانية، برفقه الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة، للاطلاع على دور المعامل في خدمة المجتمع ودور الطلاب الأفارقة، كما تستضيف سالي عاطف عدد من الطلاب الأفارقة، للحديث عن طبيعة الدراسة وفترة وجودهم في مصر.

وبرنامج "زووم افريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء على قناة CBC.