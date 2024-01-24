معهد التخطيط القومي يعقد برنامجًا تدريبيًا حول تصور البيانات وتحليلها

عقد معهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تصوّر البيانات وتحليلها باستخدام STATA - المستوى المتقدم"، لعدد 12 متدربًا من شباب الباحثين من داخل وخارج المعهد.

فجوة التمويل المناخي

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج يأتي في إطار التعاون بين المعهد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن مبادرة "مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة" التي ترأسها الدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم السياسات المالية والنقدية بمعهد التخطيط القومي.

بناء وتنمية القدرات

وأشار نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج يهدف إلى ت66⁶ المتدربين باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة في تحليل البيانات المجمعة والسلاسل الزمنية باستخدام برنامج STATA، لبناء قدرات شباب الباحثين وتنمية مهاراتهم في مجال تصور وتحليل البيانات، ورفع كفاءة الأفراد بما ينعكس على المؤسسات، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشتمل محاور البرنامج التدريبي على التعرف على كيفية تحليل السلاسل الزمنية، وكذلك تطبيق اختبار استقرار المتغيرات بواسطة اختبارات Augmented Dickey Fuller وPhilip Perron، واختبار التكامل والسببية، ونموذج Vector Autoregressive (VAR)، ونموذج Vector error correction model (VECM)، ونموذج Autoregressive distributed lags model (ARDL)، والتنبؤ باستخدام Autoregressive moving average model (ARMA)، وكذا التنبؤ باستخدام Autoregressive integrated moving average model (ARIMA).

الإنذار المبكر

كان معهد التخطيط القومي، قد عقد محاضرة متميزة بعنوان التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر للعام الأكاديمى٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، لإلقاء الضوء على آليات التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر التي باتت تلعب دورًا رئيسيًا في الاستراتيجيات الوطنية والعالمية لمكافحة تحديات تغير المناخ من خلال ما تقدمه من حلول مستدامة للتحديات الإنمائية المعقدة، مشيرة إلى ضرورة تبني وتطوير تلك التكنولوجيات باعتبارها خطوة مهمة نحو استشراف مستقبل أكثر استدامة.